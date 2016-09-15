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По факту ДТП с участием маршрутки №2 на перекрестке улиц Байкальская и Пискунова в Иркутске возбуждено уголовное дело

Следственными органами Главного следственного управления ГУ МВД России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по факту ДТП, произошедшего в Иркутске на пересечении улиц Байкальской и Пискунова в Иркутске.

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9 сентября в вечернее время столкнулись автобус Hyundai County, следовавший по маршруту №2 и коммерческий автобус. В результате произошедшего водитель Hyundai погиб, еще пятеро пассажиров были доставлены в больницу.

В целях выяснения всех обстоятельств назначены и проводятся автотехническая и судебно-медицинская экспертизы, устанавливается исчерпывающий круг свидетелей и очевидцев, ведется сбор и анализ кадров видеозаписей, запечатлевших движение транспортных средств перед столкновением, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.