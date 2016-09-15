Новости

По факту ДТП с участием маршрутки №2 на перекрестке улиц Байкальская и Пискунова в Иркутске возбуждено уголовное дело

15 сентября 2016

Следственными органами Главного следственного управления ГУ МВД России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по факту ДТП, произошедшего в Иркутске на пересечении улиц Байкальской и Пискунова в Иркутске.

Читайте также:

9 сентября в вечернее время столкнулись автобус Hyundai County, следовавший по маршруту №2 и коммерческий автобус. В результате произошедшего водитель Hyundai погиб, еще пятеро пассажиров были доставлены в больницу.

В целях выяснения всех обстоятельств назначены и проводятся автотехническая и судебно-медицинская экспертизы, устанавливается исчерпывающий круг свидетелей и очевидцев, ведется сбор и анализ кадров видеозаписей, запечатлевших движение транспортных средств перед столкновением, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.


/ СИА /




Реклама на сайте

Другие материалы раздела


15
сентября
2016
 "С хорошим мотором и сарай полетит"
Совладелец и президент Sela Борис Остроброд о реорганизации бизнеса и планах на будущее
 
15
сентября
2016
 Иркутских предпринимателей приглашают на Всероссийский день бесплатной юридической помощи
23 сентября 2016 года в аппарате бизнес-омбудсмена состоится Всероссийский день бесплатной юридической помощи. В течение всего дня предприниматели могут обратиться за консультацией  и задать все...
 
15
сентября
2016
 В Иркутской области обещают сдать школу, которая строится с 1992 года
Школу в поселке Алгатай необходимо достроить к 1 сентября 2017 года. Об этом заявил Губернатор Иркутской области Сергей Левченко в ходе рабочей поездки в Нижнеудинский район. В Агатае глава региона...
 
15
сентября
2016
 Создавать свои строительные организации рекомендовано муниципалитетам Иркутской области
В территориях под эгидой муниципалитетов необходимо создавать свои строительные организации, чтобы при возведении социальных объектов или жилья не искать подрядчиков в других городах и регионах. Такую позицию выразил Губернатор Иркутской области Сергей Левченко в ходе рабочей поездки в Тулун.
 
15
сентября
2016
 Минфин РФ в «стрессовом сценарии» ждет нефть по $30 за баррель в 2017 г.
Заместитель министра финансов РФ Максим Орешкин сегодня заявил, что при планировании бюджета на 2017 год в «стрессовом сценарии» Минфин предполагает, что среднегодовая цена на нефть не превысит $30 за баррель, причем такая ситуация будет сохраняться в течение нескольких лет. Поводом для разработки такого «стрессового сценария», по заявлению замглавы Минфина, стали негативные прогнозы по ситуации в мировой экономике с горизонтом прогнозирования на несколько ближайших лет. Об источниках таких прогнозов замруководителя финансового ведомства не сообщил.
 
15
сентября
2016
 Как закрыть дыру в бюджете. Нефтяники предлагают переложить налоговое бремя на потребителей через акцизы на топливо
Часть налоговых изъятий у нефтяного сектора, которые Минфин планирует для наполнения бюджета 2017 года, может быть переложена на потребителей через акцизы на топливо. По данным "Ъ", правительство и нефтяники обсуждают варианты, при которых примерно половина из 200 млрд руб. дополнительных платежей пришлась бы не на рост НДПИ на нефть, а на повышение акцизов. Такое решение позволит ослабить давление бюджета на инвестпрограммы нефтекомпаний, но может привести к росту цен на топливо.
 
15
сентября
2016
 Россияне полюбили промоакции
Россияне в кризис все чаще отдают предпочтение товарам, которые торговые сети предлагают по промоакциям. По итогам шести месяцев 2016 года на их долю приходилась почти половина продукции повседневного спроса, а более 40% покупателей приобретают в рамках промоакций товары, которыми изначально даже не интересовались, свидетельствуют данные Nielsen. Некоторым ритейлерам такие акции обеспечивают уже треть выручки, теперь с помощью скидок и специальных предложений они наращивают число лояльных клиентов.
 
15
сентября
2016
 ОСАГО ждет глобальная реформа. Полисы разделят на три вида
Полисы ОСАГО могут разделить на три вида -- их можно назвать "эконом" с лимитом в 400-500 тыс. руб. потенциальных выплат, "стандартные" -- до 1 млн руб. и "премиум" -- до 2 млн руб. возмещения. Это следует из оказавшегося в распоряжении "Ъ" финального варианта поправок Минфина к закону об ОСАГО. Кроме того, ведомство хочет аннулировать коэффициент мощности автомобиля при расчете цены полиса и дать страховщику право самостоятельно выставлять автовладельцу коэффициент нарушений ПДД. ЦБ считает поправки избыточными, защитники автомобилистов ожидают, что страховщики начнут насаждать продажи премиальных полисов.
 
15
сентября
2016
 Сбербанк заканчивает прием заявлений на возврат денежных средств за билеты Трансаэро
Сбербанк информирует, что с 20 сентября 2016 года прекращается прием заявлений на возврат провозной платы за оформленные ранее авиабилеты пассажиров «Трансаэро»...
 
15
сентября
2016
 Индексации пенсий для работающих пенсионеров в ближайшие годы не планируется
Индексаций пенсий работающим российским пенсионерам в 2017-2019 годы не будет. Тем не менее они получат компенсацию после окончания трудовой деятельности. Об этом заявил министр труда и соцзащиты Максим Топилин.
 
15
сентября
2016
 «В том, что цены на авто будут расти, сомневаться не приходится»
1 млн 356 тысяч рублей – такова средневзвешенная цена легкового автомобиля в России, по данным на июль 2016 года. Год назад, по информации аналитического агентства «АВТОСТАТ», она была на 18% меньше, 1 млн 149 тысяч рублей.
 
15
сентября
2016
 Загородные дома: актуальные метражи и планировки
Чердаки и подвалы – это не модно, веранды, мансарды и террасы – в тренде! Оптимизация, рационализация, европеизация и экономия
 
15
сентября
2016
 До конца текущей недели завершится благоустройство конечной остановки пассажирского транспорта в микрорайоне Юбилейный
В микрорайоне Юбилейный Иркутска идет благоустройство конечной остановки пассажирского транспорта. Мэр Иркутска Дмитрий Бердников проверил, как выполняются работы.
 
15
сентября
2016
 ДМС в складчину. Как страховщики втягивают работников в оплату корпоративных полисов
Сборы на рынке добровольного медицинского страхования (ДМС) растут в деньгах, но в реальном выражении все съедает медицинская инфляция. Работодатели в кризис урезают наполнение программ ДМС, в итоге страховщики пытаются втянуть работников в софинансирование корпоративных полисов.
 
15
сентября
2016
 В Иркутске подожгли склад с шинами и автохимией
В Иркутске сотрудники уголовного розыска  установили и задержали подозреваемых в поджоге склада с шинами и автохимией.   13 сентября оператору службы «02» поступило...
 
15
сентября
2016
 Цены на продовольственные товары в Иркутской области за месяц снизились на 0,5%
Средние потребительские цены на продовольственные товары за месяц снизились на 0,5%. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков на видеоконференции с министерством...
 
15
сентября
2016
 Правительство одобрило разовую доплату к пенсии
Правительство одобрило вчера законопроект о единовременной индексации пенсий в формате разовой выплаты в размере 5 тыс. руб. в январе 2017 года, сделав это за три дня до выборов в Госдуму. Расходы федерального бюджета на эту компенсацию прошлогодней инфляции составят 221 млрд руб. Как напомнил глава Минтруда Максим Топилин, хотя разовую выплату получат все пенсионеры, в следующие три года пенсии будут индексироваться только неработающим. В Совете федерации опасаются, что такой подход заставит трудящихся пенсионеров увольняться и вызовет кадровый голод на рынке труда.
 
15
сентября
2016
 Шок в миллиардах
Закрытие Россией своего рынка для украинских товаров обошлось Киеву минимум в $15 млрд, заявил президент Украины Петр Порошенко. По его словам, это "стало экономическим шоком" и...
 
15
сентября
2016
 В Братске на площади ДИ «Энергетик» проведут реконструкцию наружного освещения
В Падунском округе Братска на площади ДИ «Энергетик» проведут реконструкцию наружного освещения. Как сообщили в комитете по градостроительству администрации Братска, на реализацию проекта...
 
15
сентября
2016
 Нефтяное затишье успокоило рубль?
Рубль и далее будет чутко реагировать на колебания рынка энергоносителей. Зависимость нашей валюты от нефти никуда не денется в ближайшие годы. Мы считаем, что до конца года у доллара куда больше шансов торговаться между 65 и 70 рублями, чем попытаться прорваться к отметке в 60 рублей, и уж тем более там задержаться.
 
15
сентября
2016
 "Аэрофлот" не собираются расставаться с прибыльными международными направлениями "Трансаэро"
"Аэрофлот" рассчитывает продлить срок действия решения Росавиации о передаче группе части допусков "Трансаэро" на международные направления, рассказали "Ъ" в...
 
15
сентября
2016
 Ручные радары возвращаются на дороги
Региональные управления Госавтоинспекции возобновляют использование ручных радаров для замера скорости на дорогах. В июле указанием главы МВД Владимира Колокольцева использование таких приборов в...
 
15
сентября
2016
 Солид Банк посетили II Восточный экономический форум
Представители Российско-японского «Солид Банк» посетили II Восточный экономический форум. Форум проходил в г. Владивостоке со 2 по 3 сентября 2016 г. и собрал представителей российского и...
 
15
сентября
2016
 Вместе против стихии. Россельхозбанк призывает помочь пострадавшим от наводнения в Приморье
В конце августа в Приморском крае произошло катастрофическое наводнение, вызванное тайфуном «Лайонрок». В результате тайфуна в Приморье выпала трехмесячная норма осадков, в крае с...
 
15
сентября
2016
 АвтоВАЗ до конца года примет решение о сокращении числа автомобильных платформ
АвтоВАЗ до конца года примет решение о сокращении числа автомобильных платформ, заявил вчера вице-президент компании по инжинирингу Харальд Грюбель, процесс оптимизации займет пять-десять лет. Это,...
 
15
сентября
2016
 Связь-Банк расширяет сотрудничество с СХПК «Вощажниково» (Ярославская область)
Ярославский операционный офис Связь-Банка (Группа Внешэкономбанка) расширяет сотрудничество с компанией СХПК «Вощажниково» в рамках стратегии комплексного обслуживания клиентов...
 
14
сентября
2016
 Вячеслав Наговицын выступил против предложения присоединить Бурятскую сельхозакадемию к ИрГАУ
Глава Бурятии Вячеслав Наговицын на минувшей неделе направил письмо министру сельского хозяйства РФ Александру Ткачеву с просьбой отклонить предложение губернатора Сергея Левченко создать Межрегиональный аграрный университет на базе Иркутского аграрного университета (ИрГАУ).
 
14
сентября
2016
 Эксперты федеральной дирекции «Школа – 2025» проверили ход строительства школы в иркутском микрорайоне Ново-Ленино
Эксперты федеральной дирекции «Школа – 2025» Василий Емельянов и Ольга Ковалева проверили ход строительства объекта «Школа на 1275 мест в мкр. Ново-Ленино г. Иркутска». Об этом сообщила министр образования Иркутской области Валентина Перегудова.
 
14
сентября
2016
 Байкальский банк ПАО Сбербанк выпустил более 16 тысяч корпоративных карт нового образца
Выпуск корпоративных карт по новой технологии начался в мае 2015 года. С момента старта проекта Байкальский банк ПАО Сбербанк выдал уже более 16 тысяч корпоративных карт нового образца....
 
14
сентября
2016
 Каждый восьмой соискатель, имеющий открытые аккаунты в соцсетях, редактировал их перед началом поиска работы
Среди соискателей, имеющих открытые аккаунты в социальных сетях, 68% знают о том, что рекрутеры могут просматривать их профили, 32% считают необходимым редактировать личную информацию перед тем, как...
 
14
сентября
2016
 Единый клиентский центр ВСЖД заключил 771 договор с начала 2016 года
По итогам восьми месяцев 2016 года в Единый клиентский центр ВСЖД поступило 12,5 тыс. обращений, заключен 771 договор.
 
14
сентября
2016
 В Иркутской области убрано 50% зерновых
В Иркутской области собрано 207,2 тысяч га зерновых или 50% от уборочной площади. Об этом сообщил министр сельского хозяйства региона Илья Сумароков. На сегодняшний день сельхозтовароизводители...
 
14
сентября
2016
 Погрузка на ВСЖД по итогам 8 месяцев 2016 года снизилась на 4,3% и составила 42,0 млн. тонн
По итогам работы дороги в январе-августе 2016 года показатель погрузки достиг 42 млн тонн. Отставание от аналогичного показателя 2015 года составило 4,3%.
 
14
сентября
2016
 Примсоцбанк предлагает кредит по одному документу
Примсоцбанк предлагает возможность оформления потребительского кредита на любые цели по одному документу Потребительский кредит на любые цели можно теперь оформить, предъявив всего лишь один...
 
14
сентября
2016
 8,8 тыс. руб. будет МРОТ с 1 января 2017 года
8,8 тыс. руб. будет минимальный размер оплаты труда с 1 января 2017 года, сообщила в интервью ТАСС вице-премьер Ольга Голодец. По ее словам, новый МРОТ уже заложен в проекте бюджета на 2017 год....
 
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании