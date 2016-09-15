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ИНК поддержала проект экологов по благоустройству территории вокруг Илгинского источника

13 сентября на 81-м километре Голоустненского тракта (Иркутская область) волонтеры движения «Чистые воды Прибайкалья» участвовали в освящении Илгинского источника. Это один из многих десятков водных объектов Иркутской области, взятых под защиту общественниками. Одно из самых массовых экодвижений региона уже пятый год поддерживает Иркутская нефтяная компания.

Мероприятие прошло при поддержке областного отделения Всероссийского общества охраны природы, создавшего общественное движение «Чистые воды Прибайкалья». Предварительно участники движения очистили территорию от мусора, на спонсорские средства была построена лестница от автомобильной трассы, установлен поклонный крест на бетонном основании. Освящение Илгинского источника провел настоятель Свято-Серафимовского храма п. Малое Голоустное Мирон Карцев.

Проведенный незадолго до этого лабораторный анализ воды показал, что она не содержит никаких вредных примесей, и пригодна к употреблению без термической обработки. Впрочем, местные жители и туристы, следующие на Байкал, знают об этом давно.

Проект «Чистые воды Прибайкалья» направлен на экологическое просвещение населения, в первую очередь, детей и молодежи, а также расширение сети общественных объединений, содействующих сохранению водных объектов Иркутской области. Задача движения – очистить берега рек и озер, обустроить родники, провести исследования воды, поместить информацию о качественной питьевой воде на баннерах.

В объединении участвуют представители экологических центров, отрядов, кружков, созданных и действующих при образовательных учреждениях Иркутска, Усолья-Сибирского, Братска, Усть-Кута, Иркутского, Аларского, Боханского, Шелеховского, Тулунского, Куйтунского и других районов области.

В 2016 году проект «Чистые воды Прибайкалья» удостоен сразу двух престижных премий. Весной он стал лауреатом всероссийского конкурса «Лучшие социальные проекты», а летом получил грант Президента РФ на поддержку некоммерческих неправительственных организаций, реализующих социально значимые проекты. Оператором этой президентской программы выступает общероссийская общественная организация «Лига здоровья нации».