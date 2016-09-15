Новости

В Братске задержан водитель BMW, скрывшийся с места ДТП

Полицейскими задержан водитель BMW, который на автотрассе сбил молодую женщину и скрылся.

Сообщение о ДТП на 225-м километре автодороги «Вилюй» поступило в полицию в ночь на минувшую среду. Было известно, что в результате наезда иномарки пострадала 29-летняя братчанка, которая с тяжёлыми травмами госпитализирована в реанимацию первой горбольницы. Водитель с места происшествия уехал.

В ходе разыскных мероприятий был обнаружен автомобиль, принадлежащий вероятному виновнику аварии - 33-летнему жителю района Энергетик. А ещё через 17 часов был задержан и сам подозреваемый.

В настоящее время гражданин привлечен к административной ответственности и помещен в изолятор временного содержания, а его транспортное средство – на охраняемую площадку.

По информации отдела ГИБДД Межмуниципального Управления МВД России «Братское», за прошедшие полмесяца это уже третий случай в Братске, когда водители покидают место дорожного происшествия, где погибли или пострадали люди. Все виновные найдены и понесли ответственность в рамках закона.