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РУСАЛ, «Веломоторс» и Федерация велосипедного спорта России подписали соглашение о сотрудничестве

ОК РУСАЛ (торговый код на Гонконгской фондовой бирже 486, на Euronext RUSAL/RUAL, на Московской бирже RUAL/RUALR), один из крупнейших в мире производителей алюминия, «Веломоторс», ведущий российский производитель велосипедов и мотороллеров, и Федерация велосипедного спорта России подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве.

В мероприятии приняли участие заместитель генерального директора РУСАЛа Вера Курочкина, заместитель генерального директора компании «Веломоторс» Павел Шмидов и генеральный директор Федерации велосипедного спорта России Юрий Кучерявый.

Стороны намерены разработать общий комплекс мероприятий, направленный на развитие внутреннего рынка и формирование платформы, объединяющей российских производителей велосипедов, алюминия и спортивные организации.

Приоритетной целью участники соглашения считают популяризацию и пропаганду здорового образа жизни через поддержку отечественного велоспорта.

В целях развития российского велосипедного спорта было предложено защищать интересы отечественных производителей, содействовать импортозамещению и работать над привлечением различных форм господдержки. Для координации сотрудничества планируется создать координационный совет, в который войдут представители всех трех сторон.

Информация о компании

РУСАЛ (www.rusal.ru) – лидер мировой алюминиевой отрасли. В 2015 году на долю компании приходилось около 7% мирового производства алюминия и 7% глинозема. В компании работают около 61 000 человек. РУСАЛ присутствует в 20 странах мира на 5 континентах. Компания реализует свою продукцию преимущественно на рынках Европы, Северной Америки, Юго-Восточной Азии, в Японии, Китае и Корее. Обыкновенные акции РУСАЛа торгуются на Гонконгской фондовой бирже (торговый код 486). Глобальные депозитарные акции, представляющие обыкновенные акции РУСАЛа, торгуются на Профессиональной площадке биржи Euronext в Париже (согласно Положению S, торговый код: RUSAL; согласно Правилу 144A, торговый код: RUAL). Обыкновенные акции РУСАЛа и российские депозитарные расписки, выпущенные на акции компании, торгуются на Московской бирже (торговые коды RUAL и RUALR соответственно).