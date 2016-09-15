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Тайшетская прокуратура защитила права обманутых дольщиков

Тайшетским городским судом удовлетворены исковые требования межрайонного прокурора о признании за гражданином А. собственности на долю в объекте незавершенного строительства в виде жилого помещения – квартиры, расположенной в малоэтажном блокированном жилом доме с пристроенным гаражным боксом в г. Тайшете.

Основанием к предъявлению прокурором иска в интересах гражданина послужили результаты проверки соблюдения прав граждан при участии в долевом строительстве.

На сегодняшний день на территории Тайшетского городского поселения имеются восемь «проблемных» объектов долевого строительства, возведение которых приостановлено.

В 2008 году ООО Строительная компания «ВостСибРемСтрой» было выдано два разрешения на строительство восьми двухквартирных бетоноблочных жилых домов. В соответствии с договорами о долевом строительстве, заключенными с гражданами, застройщиком привлечены к участию в долевом строительстве денежные средства в размере около 15 млн. руб.

После признания застройщика несостоятельным (банкротом) и введения в 2011 году в отношении него конкурсного производства деятельность по строительству была прекращена, частично возведенные дома остались не достроенными, не пригодными для проживания. Привлеченные денежные средства дольщиков в результате претензионно-исковой работы не были им возвращены.

9 февраля 2016 года Арбитражным судом Иркутской области производство по делу о банкротстве ООО СК «ВостСибРемСтрой» прекращено.

Недостроенные дома частично подвергались разрушению, мародерству. Некоторые из домов за счет сил и средств дольщика были присоединены к жилищно-коммунальным коммуникациям, достроены, однако правовых оснований владения объектом незавершенного строительства не имелось.

Только в результате применения гражданско-правовых средств Тайшетским межрайонным прокурором удалось добиться закрепления за недостроенным домом статуса «объекта незавершенного строительства» и признания на него за «обманутым дольщиком» права собственности.

В настоящее время Тайшетской межрайонной прокуратурой ведется работа по защите прав остальных участников долевого строительства.