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В Усть-Илимске жильцы многоквартирного дома 9 месяцев оплачивали коммунальные услуги за продовольственный магазин, расположенный в этом доме

Усть-Илимской межрайонной прокуратурой по обращению местного жителя проведена проверка обоснованности начисления Усть-Илимским отделением ООО «Иркутскэнергосбыт» платы на общедомовые нужды многоквартирного дома.

Установлено, что владельцу продовольственного магазина, расположенного в многоквартирном доме, на протяжении 9 месяцев ООО «Иркутскэнергосбыт» не производилось начисление платы за коммунальные услуги. При этом обязанность по оплате коммунальных услуг за нежилое помещение, была возложена на жильцов дома.

В целях устранения допущенных нарушений межрайонной прокуратурой в адрес территориального подразделения ООО «Иркутскэнергосбыт» внесено представление, по результатам рассмотрения которого жильцам дома произведен перерасчет за коммунальные услуги.