Новости

Иркутянина осудили за ложное сообщение о минировании здания регионального правительства

За ложное сообщение о минировании здания регионального правительства иркутянина приговорили к 1 году исправительных работ и удержанию 15% от заработка.

Октябрьский районный суд г.Иркутска вынес обвинительный приговор в отношении гражданина А., который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

Суд установил, что гражданин А., находясь в состоянии алкогольного опьянения позвонил оператору службы «112» и сообщил о минировании здания администрации Иркутской области.

В результате его противоправных действий были задействованы значительные силы специальных служб, призванных оказывать помощь в экстренных ситуациях, произведена эвакуация граждан, находившихся в здании.

Суд назначил Голубю наказание в виде 1 года исправительных работ с удержанием в доход государства 15% от заработка.