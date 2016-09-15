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Услуги детских садов Забайкалья можно оплатить с помощью сервиса «Автоплатеж» Сбербанка

15 сентября 2016

Клиенты Сбербанка в Забайкальском крае могут оплачивать услуги дошкольных учреждений с помощью сервиса «Автоплатеж за детский сад». Сегодня данная услуга доступна для оплаты в пользу всех 95 детских садов города Читы и свыше 20 детских садов края.

Сервис «Автоплатеж» поможет клиентам Сбербанка оплачивать выставленные счета за питание и содержание детей в детских садах со счета банковской карты, автоматически контролируя процесс и управляя им с помощью мобильного телефона.

«Важно, что плательщик полностью контролирует списания со счета банковской карты. За сутки до установленной даты платежа на телефон приходит СМС-сообщение с информацией о сумме предстоящего перечисления, и при необходимости платеж можно отменить, – комментирует менеджер по работе с ключевыми клиентами отдела платёжных сервисов Ирина Щербакова. – Для подтверждения платежа можно в любой момент распечатать чек через личный кабинет системы Сбербанк Онлайн».

Оформить автоплатеж можно через специалистов в офисе банка, а также через систему Сбербанк Онлайн.

ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.
Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Байкальский банк – это 4 головных отделения, 642 подразделения по обслуживанию клиентов. Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

/ СИА /




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