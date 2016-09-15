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По принципу «единого окна». Сбербанк и УКС города Иркутска упростили процесс оформления документов на новостройки

12 сентября 2016 года ПАО Сбербанк совместно с МУП УКС города Иркутска запустили уникальный сервис, который позволит клиентам, оформляющим квартиру в ипотеку в офисе партнера, сократить необходимое количество посещений подразделения банка до одного.

Проект предполагает работу по принципу «единого окна» и позволяет не только оформить заявку на территории МУП УКС, но и там же подписать кредитную документацию в случае одобрения заявки. Клиенту остается лишь один раз прийти в банк для подписания заявления на перечисление кредитных средств застройщику.

«Стремясь к повышению уровня комфорта обслуживания наших клиентов, мы поэтапно упрощаем процесс оформления ипотечной сделки, – рассказывает начальник отдела жилищного кредитования Иркутского отделения Сбербанка Сергей Алтынников. – Соглашение с МУП УКС города Иркутска стало пилотным проектом подобного формата, в дальнейшем мы планируем расширить сервис и для других крупнейших застройщиков города».

ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.

Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Байкальский банк – это 4 головных отделения, 642 офиса по обслуживанию клиентов. Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.