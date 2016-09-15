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Платформы в ретро-стиле появятся на КБЖД

Благоустройство по единому дизайн-проекту будет проводиться в два этапа и коснется 11-ти остановочных пунктов КБЖД.

До конца года планируется завершить первый этап реконструкции - устройство посадочных платформ в деревянном исполнении с установкой типовых ограждений, сходов, пандусов для маломобильных граждан, информационных стендов с описанием достопримечательностей на русском, английском и китайском языках и эко-плакатов. Остановочный пункт на 110 км кругобайкалки будет включать в себя торговый павильон и смотровую площадку.

На сегодняшний день в новом облике уже представлены остановочные пункты 79 км и 123 км, завершаются работы на станции Шарыжалгай.

В 2017-2018 годах будет проводиться второй этап реконструкции, который включает установку навесов на перронах, лавочек, фонарей, а так же удлинение платформ, имеющих остановку туристических поездов вместимостью 8 вагонов.

В рамках развития пассажирской инфраструктуры Кругобайкальской железной дороги совместно с туроператорами планируется проводить ежегодный опрос туристов об имеющихся потребностях и пожеланиях, на основании которых будет корректироваться работа по развитию туристической индустрии на инфраструктуре «золотой пряжки» Транссиба.