Новости

Полмиллиарда рублей выпадающих доходов будут возмещены предприятиям коммунального комплекса Иркутской области в 2016 году

Правительству Иркутской области удалось добиться того, что в 2016 году 100 процентов выпадающих доходов предприятиям коммунального комплекса будут возмещены из областного бюджета. Об этом сегодня заявил заместитель Председателя Правительства Иркутской области Руслан Болотов.

Зампред, обращаясь к журналистам, заострил внимание на том, что по итогам отопительного сезона 2014 – 2015 гг. долги области по графе выпадающих доходов составили около 500 млн. рублей.

– То есть, полмиллиарда рублей в 2015 году не попали в коммунальную систему области! На эти средства не были выполнены капитальные ремонты, не смогли закупить топливо, не были оплачены другие расходы жилищно-коммунальных служб. Именно по этой причине в прошедший отопительный период региональное правительство вынуждено было отдельным территориям выделять топливо из аварийно-технического запаса области, – отметил Руслан Болотов.

Заместитель Председателя Правительства подчеркнул, что подобной ситуации в текущем году удалось избежать. Отопительный сезон в северных территориях стартовал, как обычно, 1 сентября. В настоящее время к теплу подключены объекты социальной сферы и жилые дома в Катангском и Бодайбинском районах, начато подключение в Усть-Кутском и Нижнеилимском районах. Массовый запуск тепла планируется начать после 15 сентября при достижении в территориях нормативных среднесуточных температур.

Руслан Болотов отметил, что всего в области зимой будет работать 1026 теплоисточников. В их числе и 17 новых блочно-модульных угольных котельных, которые министерство жилищной политики, энергетики и транспорта планомерно строит в различных районах, постепенно вытесняя более дорогие электрокотельные и теплоисточники, работавшие на жидком топливе.

По словам заместителя Председателя Правительства, завершается доставка топливно-энергетических ресурсов в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов. До места доставлено 103,9 тыс. т (97%), в том числе 12,7 тыс. т нефтепродуктов, 91,2 тыс. т угля. В 2015 году в этот период было доставлено до места 98,3 тыс. т топлива (на 5% меньше). Весь необходимый запас угля прибыл в пос. Маму. Небольшая часть жидкого топлива традиционно будет завезена после установки зимников, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.