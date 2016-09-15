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Руслан Болотов: Переговорный процесс по решению проблем «Облкоммунэнерго» проходит в ежедневном режиме

Переговорный процесс по решению проблем ОГУЭП «Облкоммунэнерго» проходит практически в ежедневном режиме. И практические результаты этого уже реально достигнуты. Об этом сегодня заявил заместитель Председателя Правительства Иркутской области Руслан Болотов.

Развернута подготовка подразделений и объектов предприятия к зиме, готовность к работе в осенне-зимний период составляет 67%, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

– Правительство области ставит задачу сохранить «Облкоммунэнерго» как важный объект электросетевого хозяйства Иркутской области, – подчеркнул Руслан Болотов.