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В Иркутске предприниматели обсудят новые налоги на недвижимость

19 сентября в 11 часов дня состоится заседание рабочей группы, на котором будет обсуждаться проект закона Иркутской области "О внесении изменений в Закон Иркутской области "О налоге на имущество организаций". В нем примут участие органы власти, бизнес-сообщество, Уполномоченный по защите прав предпринимателей Алексей Москаленко.

Заседание пройдет в Иркутске по адресу: бульвар Гагарина, 74, 4 этаж.

Напомним, минимущества Приангарья подготовило проект закона Иркутской области "О внесении изменений в Закон Иркутской области "О налоге на имущество организаций".

Согласно документу, в отношении отдельных объектов недвижимости налоговая ставка устанавливается в размере 2,0 процента. Налоговая база определяется как кадастровая стоимость имущества в отношении следующих видов имущества:

1) административно-деловые центры, торговые центры (комплексы) общей площадью свыше: с 1 января 2017 года – 1000 квадратных метров, с 1 января 2018 года – 750 квадратных метров, с 1 января 2019 года –

500 квадратных метров, с 1 января 2020 года – 250 квадратных метров;

2) нежилые помещения, которые в соответствии с кадастровыми паспортами или документами технического учета (инвентаризации) предусматривают размещение офисов, торговых объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания, либо которые фактически используются для размещения офисов, торговых объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания, общей площадью свыше: с 1 января 2017 года – 1000 квадратных метров, с 1 января 2018 года – 750 квадратных метров, с 1 января 2019 года – 500 квадратных метров,

с 1 января 2020 года – 250 квадратных метров;

3) жилые дома и жилые помещения.

Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей полагает, что на сегодняшний день очень важным является безболезненное введение данного налога для бизнеса Иркутской области.

Предлагается установить минимальную ставку на начало введения данного налога на территории региона и включить в проект закона дифференцированные налоговые ставки в зависимости от категорий налогоплательщиков.