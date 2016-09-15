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Год за четыре. Иркутской области за год предстоит расселить граждан из аварийного жилья больше, чем за четыре предыдущих года

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда – одна из ключевых задач, которая стоит перед властями Иркутской области. Об этом заявил заместитель Председателя Правительства Иркутской области Руслан Болотов сегодня во время пресс-конференции. Он напомнил, что за предыдущие четыре года выполнения программы в регионе расселено 240 тыс. кв. метров аварийного жилья. За период, оставшийся до 1 сентября 2017 года, согласно Указу Президента РФ, необходимо расселить 300 тыс. кв. метров, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

Руслан Болотов сообщил, что для выполнения целевого показатели по Иркутской области необходимо дополнительное финансирование в размере 2 млрд. рублей.

– Нас поддерживают в этом вопросе на федеральном уровне, Фонд содействия реформированию ЖКХ совместно с нами обратился в Минфин РФ с просьбой об увеличении финансирования области по этому целевому показателю. Кроме того, на сентябрьскую сессию мы будем выносить вопрос о выделении дополнительно 300 млн. рублей на эту программу из областного бюджета как софинансирование, – подчеркнул заместитель Председателя Правительства.

Он отметил, что существуют определенные сложности в ряде муниципалитетов: не везде созданы строительные площадки с необходимой инфраструктурой, не проведены должным образом подготовительные работы. Однако положительная динамика все же есть, даже в проблемных муниципалитетах.

– Достаточно жесткий системный контроль со стороны регионального министерства строительства ведется за выполнением программы. Но кроме контроля, оказывается и помощь муниципалитетам: не только в виде оформления документов. Проходят выезды специалистов, ведется работа с подрядными организациями, с владельцами земельных участков. Поставленную задачу мы решим, – заверил Руслан Болотов.