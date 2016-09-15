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РУСАЛ и правительство Республики Коми подписали соглашение о сотрудничестве

ОК РУСАЛ (торговый код на Гонконгской фондовой бирже 486, на Euronext RUSAL/RUAL, на Московской бирже RUAL/RUALR), один из крупнейших в мире производителей алюминия, и правительство Республики Коми подписали соглашение о сотрудничестве. Документ подписали генеральный директор РУСАЛа Владислав Соловьев и врио главы Республики Коми Сергей Гапликов.

«Правительство республики продолжит практику поддержки прежде всего тех предприятий, которые не только осваивают ресурсы региона, но и активно участвуют в социально-экономическом развитии территории. Компания РУСАЛ – надежный партнер, с которым у нас сложились тесные взаимовыгодные отношения. Уверен, соглашение станет продолжением совместной работы, закрепив ранее достигнутые договоренности, в том числе о создании новых рабочих мест, привлечении местных кадров и взаимодействии с нашими учебными заведениями по вопросам подготовки и переподготовки специалистов для компании», – отметил по итогам подписания врио главы Республики Коми Сергей Гапликов.

Запасы боксита на Вежаю-Ворыквинском месторождении Средне-Тиманского бокситового рудника (СТБР) подходят к концу, и уже в 2017 году РУСАЛ начнет освоение нового Верхне-Щугорского месторождения. Для реализации этих планов компания, согласно подписанному соглашению, инвестирует в развитие производства только в 2016 году не менее 1,5 млрд рублей, в 2017 году – 1,6 млрд рублей. Средства будут направлены на приобретение современной горнодобывающей техники, в частности, мощных экскаваторов, горных самосвалов, бульдозеров, грейдеров, другой вспомогательной техники; на строительство более 20 км новых автодорог, инфраструктурных, основных и вспомогательных объектов, выполнение горно-капитальных работ.

Для жителей республики освоение нового месторождения означает также создание дополнительных рабочих мест, количество которых на руднике увеличится вдвое. Изменятся условия проживания и работы горняков. Будет построена вторая очередь вахтового поселка, оборудованного всей необходимой мебелью и техникой, современный медпункт будет укомплектован штатом высшего медицинского персонала.

В рамках подписания соглашения официальные лица посетили на СТБР новую модульную линию производства эмульсионных взрывчатых веществ. Новое оборудование позволяет не только повысить безопасность работ, но и значительно снизить затраты. По расчетам специалистов, со второго полугодия 2016 года себестоимость взрывных работ уменьшится на 17%, в 2017 году – на 19-20%.

«Мы благодарны руководству региона за реальный интерес к ситуации на предприятии, внимание к деталям производственного процесса. Это вообще первый визит на месторождение представителей власти региона. Уверены, что благодаря хозяйскому подходу нового руководства Республики Коми развитие промышленности региона получит серьезный импульс, – отметил генеральный директор РУСАЛа Владислав Соловьев. – Освоение Верхне-Щугорского месторождения означает не только новую жизнь для предприятия «Боксит Тимана», но и обеспеченность одного из старейших российских глиноземных предприятий – Уральского алюминиевого завода – необходимым сырьем на десятилетия вперед».

Соглашение о сотрудничестве между правительством Республики Коми и РУСАЛом также предусматривает решение ряда социальных вопросов. В течение 2016-2017 годов РУСАЛ выделит 27 млн рублей на строительство социокультурного центра в поселке Чиньяворык Княжпогостского района Республики Коми. Кроме того, компания окажет жителям республики содействие в обучении в высших учебных заведениях региона по специальностям, имеющим первостепенное значение для реализации программ социально-экономического развития Республики Коми. 20 человек получат высшее образование в республике, обучаясь на средства, выделенные компанией.

*Боксит СТБР является сырьем для производства глинозема на одном из старейших в России Уральском алюминиевом заводе, производящем 770 тыс. тонн глинозема в год из боксита, добытого на территории РФ.

Информация о компании

РУСАЛ (www.rusal.ru) – лидер мировой алюминиевой отрасли. В 2015 году на долю компании приходилось около 7% мирового производства алюминия и 7% глинозема. В компании работают около 61 000 человек. РУСАЛ присутствует в 20 странах мира на 5 континентах. Компания реализует свою продукцию преимущественно на рынках Европы, Северной Америки, Юго-Восточной Азии, в Японии, Китае и Корее. Обыкновенные акции РУСАЛа торгуются на Гонконгской фондовой бирже (торговый код 486). Глобальные депозитарные акции, представляющие обыкновенные акции РУСАЛа, торгуются на Профессиональной площадке биржи Euronext в Париже (согласно Положению S, торговый код: RUSAL; согласно Правилу 144A, торговый код: RUAL). Обыкновенные акции РУСАЛа и российские депозитарные расписки, выпущенные на акции компании, торгуются на Московской бирже (торговые коды RUAL и RUALR соответственно).