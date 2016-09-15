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В Иркутской области в 2016 году планируют сдать 850 тыс. кв. метров жилья

В Иркутской области в 2016 году будут введены в эксплуатацию 44 объекта социально-культурной сферы, сдано 850 тыс. кв. метров жилья, отремонтировано более 60 км дорог. Об этом сообщил во время пресс-конференции заместитель Председателя Правительства Иркутской области Руслан Болотов.

Он отметил, что всего в текущем году ведется строительство и реконструкция 54 объектов. Общий объем финансирования этих работ по сравнению с прошлым годом увеличился: в 2015 году на эти цели было направлено 3,2 млрд рублей, в 2016 – 3,6 млрд.

– Мы строим и сдаем объекты в этом году и одновременно проектируем и закладываем финансирование уже на следующие периоды. Так, в 2016 году нам удалось войти в федеральную программу совместно с Иркутском и приступить к строительству школы в микрорайоне Ново-Ленино. Сейчас мы готовим проекты, которые будем заявлять на следующий год – это школа в Молодежном. Кроме того, выделен земельный участок, ведется подготовка для выдачи техусловий еще одного знакового объекта для региона – «умной школы», – подчеркнул Руслан Болотов.

Уже завершено строительство в этом году – среди объектов образования: школ в пос. Залари и Качуг, детских садов в Максимовщине, Хомутово, Березовом; из объектов здравоохранения – больничного комплекса в пос. Баяндай, ЦРБ в пос. Кутулик, проведен капитальный ремонт второго палатного блока Областной клинической больницы, завершены работы на семи фельдшерско-акушерских пунктах. В этом году вводятся три физкультурно-оздоровительных комплекса, восемь плоскостных спортивных сооружения, дом культуры.

Руслан Болотов также подчеркнул, что на этот год запланирован ввод 850 тыс. кв. метров жилья в Иркутской области.

Ведется строительство и ремонт дорог. Дорожный фонд в этом году составляет 10 млрд. 195 млн. рублей, тогда как в прошлом – 8,6 млрд. рублей. Планируется отремонтировать более 60 км и построить 14,4 км региональных автомобильных дорог. Увеличено финансирование местных дорог: предусмотрены субсидии муниципальным образованиям на строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог местного значения в сумме 1,1 млрд. рублей, что в 1,5 раза превышает объем субсидий в 2015 году, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.