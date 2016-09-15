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Цены на уголь и медь заметно растут на фоне стабилизации экономики Китая

Данные по экономике Китая за август, опубликованные во вторник и включающие промышленное производство, розничные продажи, объём выданных кредитов и инвестиции в городской сектор, оказались лучше ожиданий.

Хорошая статистика выходит второй месяц подряд, свидетельствуя о стабилизации экономики Поднебесной. Китай является главным потребителем цветных металлов, поэтому неудивительно, что их динамика их потребления вновь демонстрирует рост.

Напомним, котировки алюминия, меди, никеля и других металлов снижались в 2011-2015 гг. при этом параллельно шло закрытие ряда нерентабельных производств. На наш взгляд, металлы близки к “локальному дну”, падающий тренд приостановлен. В ближайшие месяцы вполне возможен отскок никеля, меди и алюминия вверх.

С начала этой недели котировки цинка на LME выросли на 2% до $2261 за тонну, а меди почти на 4% до $4775 за тонну. Дополнительную поддержку меди оказало снижение медных запасов в Шанхае и Лондоне, а также закупки со стороны производителей проводки в преддверие выходных. Напомним, 15-17 сентября в странах Юго-Восточной Азии отмечается Праздник середины осени.

Заметно поднялись цены на коксующийся уголь. За два месяца он подорожал в два раза, превысив $200 за тонну.

Здесь дополнительные драйверы – сокращение ряда шахт в Китае и наводнения в Австралии и Поднебесной. Стихийное бедствие в провинции Шэньси, разрушившее железную дорогу, по которой осуществлялись поставки угля из Монголии. Последние два фактора кратковременные – после восстановления последствий природного катаклизма цены откатятся в район $110-130 за тонну. В любом случае, текущий всплеск цен позитивен для российских угольщиков – «Мечела», «Евраза» и «Распадской».

Роман Ткачук, старший аналитик Альпари