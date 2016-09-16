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Alfa Business Week: учиться у лучших

Формат Аlfa Business Week — это четыре дня насыщенных деловых коммуникаций, интересные спикеры, бизнес-семинары, новые контакты, церемония награждения клиентов. Третий день форума был посвящен конференции Клуба Клиентов. Это специальная программа, созданная Альфа-Банком, позволяющая бизнесменам существенно экономить время и средства. В рамках Аlfa Business Week прошла встреча иркутских предпринимателей.

Одно из приоритетных направлений стратегии Альфа-Банка — выстраивание партнерских отношений с клиентом, помощь ему в решении бизнес-задач. Именно с этой целью три года назад был создан Клуб Клиентов для объединения компаний малого бизнеса – клиентов Альфа-Банка. В сложных экономических условиях особенно востребованными бизнесом стали партнерские сервисы Клуба Клиентов.

Сегодня свыше 700 компаний-партнеров Клуба предлагают товары и услуги для клиентов банка на льготных условиях, в их числе, как региональные поставщики, так и известные федеральные бренды. Только в прошлом году экономия клиентов банка благодаря Клубу составила около 100 млн. рублей.

«Наша философия – помогать клиентам развивать бизнес. Для нас важно, чтобы он рос, особенно в непростых экономических условиях. Все наши нефинансовые сервисы и программы направлены на то, чтобы повышать качество бизнеса, его эффективность. Мы понимаем клиентов, предлагаем новые инструменты для бизнеса, обучаем, вовлекаем в общение друг с другом, а также привлекаем экспертов, которые дают прикладные советы по различным направлениям бизнеса», – заявил Дмитрий Грошев, руководитель направления нефинансовых сервисов блока «Массовый бизнес» Альфа-Банка.

«Это интернет-площадка, на которой предприниматели – клиенты Альфа-Банка могут размещать информацию о своих компаниях, а также предоставлять особые условия для таких же бизнесменов – клиентов банка.

В Иркутске и Ангарске более 3,5 тысяч предпринимателей сотрудничают с Альфа-Банком, и каждый из них является участником Клуба», – рассказал Виталий Моторин, директор по массовому бизнесу Альфа-Банка в Иркутске.

Виталий Моторин, директор по массовому бизнесу Альфа-Банка в Иркутске

Клуб Клиентов – это дисконтная программа для компаний, обслуживающихся в Альфа-Банке. Благодаря ей предприниматели могут получать скидки от 10% до 30% на товары и сервисы, необходимые для ведения и развития бизнеса. Эксклюзивные условия предлагают и федеральные партнеры Клуба: «Билайн», «Яндекс», HeadHunter и другие. Клуб Клиентов – это не только программа привилегий и скидок. На интернет-портале Клуба клиенты получают также доступ к полезной информации, которая помогает в ведении бизнеса. Важной частью Клуба Клиентов являются и оффлайновые мероприятия.

Михаил Трескин, руководитель ЗАО «Контур-Иркутск» поделился своими впечатлениями о прошедшем мероприятии:

«В прошлом году на аналогичное мероприятие мы пришли в качестве клиентов, и нам очень понравилось. В этом году мы уже выступили партнером мероприятия. Мы предлагаем клиентам Альфа-Банка продукты, которые могут быть полезны предпринимателям. У Альфа-Банка стоит поучиться организации таких мероприятий: всё сделано на высшем уровне, профессионально. А главное, – очень эффективно: я общался с участниками мероприятия, клиентами банка, слушал их отзывы, всем все нравится, все отмечают высокий уровень лекторов и интересность докладов».

Михаил Трескин, руководитель ЗАО «Контур-Иркутск»

Если учиться – то у лучших

Деловой форум в таком формате, по словам Виталия Моторина, позволяет предпринимателям получить ценную информацию от приглашенных экспертов, взглянуть на свой бизнес под другим углом, завести новые бизнес-контакты и знакомства. В этом году для иркутских предпринимателей выступили сразу несколько важных спикеров. Наталия Орлова, главный экономист Альфа-Банка, рассказала об экономическом состоянии России, угрозах и вызовах времени.

Алексей Иванов, генеральный директор агентства ISEE Marketing, партнер Яндекса по обучению, рассказал о том, как привлекать клиентов через интернет.

Алексей Иванов, генеральный директор агентства ISEE Marketing

Он подчеркнул интерес и активность предпринимателей: «Многие увидели, какие ошибки они делают на сайте, то есть поняли в каком направлении двигаться. Потом многие подходили с конкретными вопросами». По словам Алексея, сайт должен выполнять определенную роль и быть элементом цепочки коммуникации с клиентом.

Марина Львова, директор по организационному развитию HeadHunter, еще раз напомнила о том, что для успешной команды в бизнесе очень важен сильный капитан, и поведала, как правильно организовать успешную и целеустремленную команду:

Марина Львова, директор по организационному развитию HeadHunter

«Каждый человек в команде – это партнер. Это не зависит от его должности, уровня и статуса. Я уверена, что каждый человек в моей команде может как улучшить ситуацию в команде, так и ухудшить ее».

Главное, по словам эксперта, оптимально расставить задачи перед каждым сотрудником в зависимости от того, что каждый из них любит и хорошо умеет делать. Для этого нужно много читать, примерять полученные знания на себя, узнавать себя как руководителя, ошибаться и делать выводы, обучать на своем опыте других.

Михаил Смолянов, основатель сервиса финансового учета «Финолог», провел лекцию «Как победить бардак или 10 шагов к порядку в финансовом учете».

Михаил Смолянов, основатель сервиса финансового учета «Финолог»

Предприниматель рассказал слушателям, почему прибыль и убыточность не имеют отношения к остаткам на счетах, приведя реальные примеры убыточных компаний с постоянно увеличивающимися остатками денег на счетах.

Также он объяснил, как правильно планировать работу компании с учетом движения денег, как предвидеть и предотвратить кассовый разрыв, и, главное, как ответить на вопрос собственника «Где мои деньги?".

Гуру российского маркетинга Игорь Манн в очередной раз собрал полный зал. Он выступил с докладом «Как клиентоориентированность поможет малому бизнесу зарабатывать больше».

«Я рассказал предпринимателям о том, как, имея клиентскую базу, компания сможет продавать больше, быстрее, дольше, дороже и чаще, – пояснил эксперт. – Существует более пяти тысяч способов привлечения клиентов и лишь пять — по удержанию. Грустный факт: 8 из 10 руководителей смело называют свой бизнес клиентоориентированным. Но с этим согласны только 8% их клиентов».

Игорь Манн

Игорь Манн дал десятки инструментов для повышения клиентоориентированности в компании и напутствовал участников: «Начните применять хотя бы что-то из этого и клиенты оценят вашу заботу о них, и они будут больше покупать у вас».

Сравни себя

В программу мероприятия была включена интерактивная сессия «Сравни себя», во время которой все эксперты дня разбирали деятельность конкретных иркутских компаний, ошибки и удачи. Три иркутских предпринимателя (ООО «Комплект», «INSPIRE», ООО «Суши Токи») рассказали о своем бизнесе и получили ценные советы по улучшению бизнеса.

Так, совладелица сети магазинов одежды «INSPIRE» Мария Ким, поделилась историей своей компании. Их бизнес начался пять лет назад с небольшого интернет-магазина. Затем вышли на реальные площадки, открыв несколько розничных точек – в Иркутске, Улан-Удэ, Красноярске.

Мария Ким, совладелица сети магазинов одежды «INSPIRE»

«Хотели развиваться и дальше в таком же темпе, но девальвация поменяла планы, – рассказала Мария. – Пришлось пересмотреть ассортимент, а также запустить свое производство, чтобы меньше зависеть от курса валют. На сегодняшний день нам удалось заменить 30% импортного товара своим». Основными проблемами бизнеса она называет логистику, кадры, трудности дистанционного управления филиалами, «размытое» позиционирование и узкий ассортимент.

Игорь Манн порекомендовал Марии сначала определиться с целевой аудиторией. «Вы должны четко ответить: кто ваш клиент? А затем найти слово, которое обозначит специфику вашего бизнеса, поможет отстроиться от конкурентов».

Марина Львова, директор по организационному развитию компании HeadHunter, порекомендовала найти надежных людей для управления филиалами. «Нужно подобрать руководителей, которым вы будете доверять на 100%. Тогда вы сможете отказаться от ежедневного управления».

По завершении сессии один из экспертов, Михаил Смолянов, так прокомментировал ситуацию: «Все предприниматели молодцы. Перед сотнями людей не постеснялись открыто рассказать про свой бизнес, про проблемы, попросить совета по решению этих проблем у экспертов. Надеюсь, что рекомендации, которые они получили, окажутся для них полезными и действенными на практике».

По словам Дмитрия Грошева, Альфа-Банк после бизнес-конференции продолжает вести своих клиентов дальше: «Через три месяца обращаемся к ним снова, спрашиваем, каким образом они применили рекомендации экспертов, какой результат, эффект получили».

Людмила Зайцева, генеральный директор компании «Лактовит» поделилась впечатлениями от участия в мероприятии:

«Я получила понимание картины, что нас ждёт впереди в экономике страны, на что ориентироваться. Очень важно общение с коллегами-бизнесменами. Интересно было послушать Марию Ким, которую можно назвать примером для молодёжи, чем и как надо заниматься. И дождаться похвалы от Игоря Манна, а он похвалил её несколько раз, это многого стоит, потому что не каждый опытный предприниматель может услышать от него похвалу. Я чётко для себя поняла, как контролировать свой бизнес, по каким показателям. Это очень важно, потому что даже на специализированных экономических тренингах не всегда об этом говорят. Альфа-Банк правильно делает, что организует такие мероприятия».

Дмитрий Ширяев, директор ООО «Сетевые технологии», тоже остался доволен:

«Я в бизнесе не первый день, обслуживался в разных банках, но подобных проектов нигде не встречал. Нефинансовые сервисы Альфа-Банка – это отличная идея. Как предприниматель я получаю колоссальный объем полезной информации – на лекциях экспертов, на сайте банка.

Я был на первой встрече Клуба Клиентов, в прошлом году. Тогда главным экспертом выступил Игорь Манн, и, скажу честно, именно нефинансовые сервисы, умноженные на постоянное внимание менеджеров, стали для меня финальным аргументом. Я (и как юрлицо, и как физлицо) перешел в Альфа-Банк и ничуть об этом не пожалел, хотя раньше обслуживался в сильном госбанке.

Для себя многое выделял, слушая экспертов. В частности, отметил пять вещей, которые нужно изменить на сайте. Что-то давно планировал скорректировать, что-то пришло в голову после доклада Алексея Иванова. Вроде бы многое из озвученного экспертом я и сам знал или примерно догадывался. Но понимание, насколько это важно, пришло только сейчас. Полезно было даже просто встретиться с коллегами, поговорить, как у кого дела, кто как с сегодняшними вызовами справляется. Это и есть настоящая клубная тема.

Также на конференции с интересом послушал макроэкономический анализ и реалистичный прогноз главного экономиста Альфа-Банка Наталии Орловой. Всё по существу. Без иллюзий. Но и без лишнего пессимизма. Как говорится, «это не кризис, это новая реальность». В ней нужно научиться жить, работать и зарабатывать».

Какая атмосфера была в третий на площадке Аlfa Business Week – в видеорепортаже.