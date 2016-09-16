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Болезнь Клинтон спутала планы ФРС?

Мировые рынки, которые в сентябре уже были обеспокоены предстоящим решением ФРС по процентной ставке, теперь сфокусированы на политических новостях из США. Болезнь Хилари Клинтон может заставить ФРС повременить с повышением ставки, но вносит непредсказуемость в развитие президентской гонки и пугает инвесторов. В России аналитики считают, что ЦБ РФ понизит ставку на заседании в пятницу несмотря на отрицательное сальдо текущего счета, отсутствие дефляции в августе и крайне дорогие депозитные аукционы.

Болезнь Хилари Клинтон может заставить ФСР отложить повышение ставки

Мировые рынки находятся в ожидании 21 сентября, когда ФРС должна принять решение по своей процентной ставке. В последние недели вероятность повышения ставки снизилась и сейчас составляет 20%, а представитель ФРС Л. Брейнард, выступившая последней перед “неделей тишины”, заявила, что ужесточение монетарной политики “не так уж очевидно”.

Нервозность рынков, однако, связана с изменением расклада в предвыборной гонке в США: болезнь Хилари Клинтон некоторые инвесторы считают серьезной причиной опасаться смены кандидата от демократов и полагают, что она повышает шансы г-на Трампа получить президентский пост. ФРС действительно может отложить повышение ставки, чтобы не провоцировать большую нестабильность рынков.

М. Драги разочаровал рынки

Краткосрочный рост европейской валюты был инициирован заявлением главы ЕЦБ Драги об отсутствии необходимости дополнительных мер по стимулированию экономики. Это разочаровало инвесторов, но главный новостной поток в настоящий момент исходит из США. Именно из-за нервозности по поводу болезни Клинтон на прошлой неделе ряд облигационных рынков, торговавшихся с отрицательными доходностями, вернулись в положительную зону, например, это произошло с немецкими облигациями.

Коррекция на рынке нефти

С 9 по 14 сентября котировки сорта Brent снизились с $50 до $46. Коррекция частично прошла на фоне противоречивых данных. С одной стороны, объем запасов сырой нефти сократился на 560 тысяч баррелей при прогнозе роста на 2800 тыс., с другой – объем запасов бензина и дистиллятов вырос на 570 и 4600 тыс. баррель соответственно. Вполне возможно, что в ценовом диапазоне $40-$50 за баррель динамика будет определяться глобальным отношением к риску и техническими уровнями, в случае же выхода за указанные пределы разумно придавать больший вес заявлениям представителей нефтедобывающих стран.

Большинство аналитиков ждет снижение ставки ЦБ

Порядка 19 из 22 опрошенных РБК аналитиков ожидают снижение ставки ЦБ 16 сентября, однако, на наш взгляд, экономических оснований для такого решения ЦБ не так уж и много. Единственным очевидным аргументом в пользу ее снижения является жесткая бюджетная политика. Тем не менее, ряд факторов говорит против снижения ставки. Так, уже третью неделю подряд инфляция сохраняется на нулевом уровне, хотя ЦБ предполагал дефляцию. В последние два месяца Россия зафиксировала дефицит текущего счета на уровне $ 1,1 млрд, что говорит о возможном давлении на курс рубля если отток капитала возобновится. Кроме того, на последних депозитных аукционах ЦБ платил банкам 10,4%, что слишком дорого в условиях, если бы ЦБ планировал снижать ставку.

Снижение ставки может создать давление на курс рубля. Торговый диапазон предстоящей недели будет находиться на уровне 64,00-66,20 руб./ долл. с мощным уровнем сопротивления вблизи отметки 66 рублей за доллар.

Наталия Орлова, Главный экономист Альфа-Банка

Александр Красный, Директор по операциям на валютном рынке Альфа-Банка