Новости

Курс рубля может упасть благодаря решению ЦБ

В четверг рубль укрепляется к доллару и евро на фоне роста промышленного производства в России, но уже в пятницу ситуация может в корне измениться.

Совсем недавно опубликовали данные по промышленному производству в РФ, которые показали рост на 0,7% вместо ожидаемых 0.6%. Промышленное производство в России удалось восстановить буквально за год, и здесь,

конечно же, нужно отдать должное российским властям. С сентября 2015 года показатель вырос с -4.3% до +0.7%, что указывает на то, что программа импортозамещения действительно существует, и даже приносит свои плоды.

На этом фоне к вечеру четверга курс доллара на ММВБ составил 65 рублей, курс евро составляет 73 рубля, индекс ММВБ отскакивает вниз от 2000 пунктов, а нефть марки Brent стоит 46$ за баррель.

В предстоящую пятницу ожидается заседание совета директоров Центрального банка России, по итогам которого возможно снижение процентной ставки. Мы считаем, что все необходимые условия для этого выполнены. Целью нашего ЦБ является достижение инфляции в 4% к концу 2017 года. А последние официальные данные зафиксировали падение инфляции до нуля и значительное снижение инфляционных ожиданий. Но мы все равно не уверены, что ЦБ примет решение снизить ставку, так как на данный момент позитивные данные по инфляции все же имеют сезонный фактор.

Мы считаем, что до конца недели курс рубля будет оставаться в диапазоне 64-66 за доллар и 72-73 за евро, а в пятницу его стоимость может сильно упасть благодаря решению нашего ЦБ смягчить денежно-кредитную политику.

Глеб Задоя, руководитель департамента аналитики АНАЛИТИКА Онлайн