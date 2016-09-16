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Компания «ВостСибСтрой» завершила благоустройство одного из самых больших скверов в Иркутске

В Иркутске закончены работы по благоустройству одного из самых больших скверов, расположенного в районе домов №№ 1, 3, 5 на улице Станиславского.

По информации инвестора - генерального директора ООО «ВостСибСтрой» Виктора Ильичева, общая площадь благоустройства в микрорайоне Лисиха составила около трех гектаров. В новом сквере оборудовали пешеходные дорожки, установили лавочки и спортивную площадку. Также за счет средств городского бюджета облагородили часть Лисихинского парка - оформили деревья и посадили новые. Кроме этого, у дома №11 на улице Станиславского установлены новые спортивные тренажеры, сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.

Заместитель мэра – председатель комитета по градостроительной политике администрации Иркутска Иван Готовский отметил, что благоустройство парков и скверов города осуществляется по нескольким направлениям. Основные работы ведутся в рамках муниципально-частного партнерства. Таких скверов больше двадцати. Также проявляют активность горожане, благоустраивая придомовые территории. Кроме этого, парки и скверы благоустраивают в рамках реализации народных инициатив и за счет средств бюджета города. Планируется, что до конца октября в общей сложности благоустроят около 40 различных участков, из них на 20 работы завершены.