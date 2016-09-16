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Арендаторы рынка "Авиатор" в Иркутске согласились переехать на новые торговые места

Предприниматели приняли предложение администрации Иркутска и в ближайшее время начнут переезжать на специально подобранные для них торговые места. Об этом сообщила представитель арендаторов рынка "Авиатор".

Напомним, в адрес бизнес-омбудсмена в Иркутской области поступила коллективная жалоба предпринимателей, работающих на рынке «Авиатор». По решению Ленинского районного суда города Иркутска от 2010 года здание, в котором расположен рынок, подлежит сносу.

Исполнительное производство, возбужденное судебным приставом 5 августа 2016 года, приостановлено Ленинским районным судом Иркутска. Окончательное решение по делу не вынесено. Несмотря на это судебные приставы пытались приостановить работу объекта и выселить оттуда арендаторов. Последние пошли на крайние меры и объявили голодовку. Она длилась почти неделю и прекратилась после встречи с Уполномоченным при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борисом Титовым.

По поручению Бориса Титова проведен правовой анализ ситуации. Предприниматели, торгующие на рынке "Авиатор", оказались заложниками конфликта между предполагаемыми собственниками рынка и ОАО НПК "Иркут". Эта ситуация должна рассматриваться в суде. Должностные лица и органы власти не вправе вмешиваться в нее до решения суда. В действиях лиц, которые считают себя собственниками, имеются признаки недобросовестного поведения. Рынок является объектом незавершенного строительства, поэтому не может эксплуатироваться и тем более быть пригодным для торговли.

23 августа в состоялась встреча с предпринимателями-арендаторами рынка "Авиатор". На ней присутствовали заместитель председателя комитета по экономике администрации Иркутска Евгений Семенов и директор Центрального рынка Владислав Свердлов. Они предложили предпринимателям другие торговые места, соответствующие всем существующим нормам.