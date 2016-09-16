Новости

РУСАЛ начал прием заявок на конкурс «Помогать просто»

ОК РУСАЛ (торговый код на Гонконгской фондовой бирже 486, на Euronext RUSAL/RUAL, на Московской бирже RUALR),один из крупнейших в мире производитель алюминия, объявляет о начале приема заявок на конкурс волонтерских проектов в рамках социальной программы «Помогать просто». К участию в конкурсе приглашаются муниципальные, образовательные и социальные учреждения, социально ориентированные некоммерческие организации, а также инициативные группы граждан.

Конкурс будет проходить до 10 октября 2016 года в Абакане, Алтайском и Бейском районах Республики Хакасия, Ачинске и Ачинском районе, Братске, Каменске-Уральском, Краснотурьинске, Красноярске, Москве, Новокузнецке, Саяногорске, Североуральске, пос. Таежном, Тайшете, Шелехове и Шелеховском районе.

Конкурс «Помогать просто» направлен на привлечение активных граждан к добровольческой и общественно полезной деятельности, развитие межсекторного взаимодействия, создание и тиражирование лучших социальных технологий, а также на организацию единого коммуникационного пространства для волонтеров.

Проекты заявителей должны раскрывать технологии оказания адресной и шефской помощи пенсионерам, инвалидам, малообеспеченным и многодетным семьям, детям-сиротам и социальным учреждениям, осуществления профессиональной безвозмездной помощи социально незащищенным группам граждан, а также проведения коммуникационных и обучающих мероприятий для волонтеров. Максимальная сумма гранта для реализации идей составит 50 тыс. рублей.

Грантовый конкурс «Помогать просто» проходит в рамках одноименной социальной программы по развитию общегородского и корпоративного волонтерства. Помимо конкурса программа включает в себя обучающую площадку «Школа волонтерства», сервис «Помогать просто», ежегодный благотворительный Новогодний марафон «Верим в чудо, творим чудо!» и партнерскую программу «Национальный совет по корпоративному волонтерству».

«Это уже четвертый конкурс малых проектов «Помогать просто». Его цель – точечная волонтерская помощь нуждающимся людям. С 2015 года победители конкурса реализовали 145 проектов на общую сумму 14 млн рублей с учетом софинансирования, а благополучателями волонтерских инициатив стали 57 тыс. человек», – отметила Вера Курочкина, заместитель генерального директора РУСАЛа.

Администрирование и организационное сопровождение программы осуществляет Центр социальных программ (ЦСП) РУСАЛа (www.fcsp.ru).

Информация о компании

РУСАЛ (www.rusal.ru) – лидер мировой алюминиевой отрасли. В 2013 году на долю компании приходилось около 8% мирового производства алюминия и 7% глинозема. В компании работают около 67 000 человек. РУСАЛ присутствует в 19 странах мира на 5 континентах. Компания реализует свою продукцию преимущественно на рынках Европы, Северной Америки, Юго-Восточной Азии, в Японии, Китае и Корее. Обыкновенные акции РУСАЛа торгуются на Гонконгской фондовой бирже (торговый код 486). Глобальные депозитарные акции, представляющие обыкновенные акции РУСАЛа, торгуются на Профессиональной площадке биржи Euronext в Париже (согласно Положению S, торговый код: RUSAL; согласно Правилу 144A, торговый код: RUAL). Российские депозитарные расписки, выпущенные на акции компании, торгуются на Московской бирже (торговый код RUALR).