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Связь-Банк: Граждане пожилого возраста могут выпустить бесплатно карту «Мир» в рамках пакета «Пенсионный»

Связь-Банк (Группа Внешэкономбанка) предлагает клиентам – гражданам пенсионного и предпенсионного возраста – бесплатно выпустить национальную карту «Мир» в рамках пакета услуг Банка «Пенсионный», что позволит превратить банковскую карту в дополнительный источник сбережений и накоплений с новыми возможностями при оплате товаров и услуг.

Во-первых, на счет карты можно получать пенсионные выплаты, во-вторых – получать на остаток по счету карты счету 7% годовых, в-третьих, в рамках пакета услуг «Пенсионный» можно открыть один извкладов Связь-Банка с повышенными процентными ставками (по вкладам «Максимальный доход», «Пополняемый доход», «Управляемый доход»). Кроме того, карту «Мир» можно подключить к Программе лояльности «Признание», расплачиваться картой в торговых точках и накапливать бонусные баллы, которые затем можно использовать при оплате товаров и услуг крупнейших российских компаний – партнеров Банка.

Выпуск банковской карты «Мир» и годовое обслуживание счета осуществляются бесплатно. Проценты начисляются ежедневно и выплачиваются один раз в месяц. Подключение к Пакету услуг «Пенсионный» производится автоматически при выдаче любой карты «Мир» Связь-Банка.

Предложение по выпуску карты «Мир» вместе с подключением к пакету услуг «Пенсионный» было разработано в рамках исполнения федерального закона «О национальной платежной системе» для развития доступных платежных инструментов для держателей карт «Мир».