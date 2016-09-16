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Братчанке грозит штраф в размере 200 тыс. рублей за незаконное приобретение специального техсредства в китайском интернет-магазине

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летней жительницы г. Братска. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 138.1 УК РФ (незаконное приобретение специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации).

Предварительным следствием установлено, что в октябре 2015 года обвиняемая в интернет-магазине, незаконно, для использования в личных целях, заказала и произвела оплату за специальное техническое средство, предназначенное для негласного получения акустической информации – диктофон, закамуфлированный под USB-флешнакопитель. Указанное техническое средство было обнаружено таможенными органами при пересылке его из Китая.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа до двухсот тысяч рублей.