Новости

В Осинском районе осуждена врач, по вине которой погибла мать шестерых детей

Осинским районным судом постановлен обвинительный приговор в отношении врача-акушер-гинеколога ОГБУЗ «Осинская районная больница», признанной виновной в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей (ч.2 ст.109 УК РФ).

Как установлено судом, 23 сентября 2015 года обвиняемая во время принятия родов у пациентки и проведении ей операции кесарева сечения, повредила медицинскими ножницами участок внутреннего органа, причинив потерпевшей тяжкий вред здоровью.

В результате действий врача, несмотря на предпринятые в последующем медицинские меры, 35-летняя потерпевшая, мать шестерых детей, скончалась в медицинском учреждении.

Приговором суда осужденной назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 2 года, кроме того, она лишена права заниматься врачебной деятельностью на срок 2 года 6 месяцев.

Приговор в законную силу не вступил.