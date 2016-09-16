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Крона-Банк предложил новый вклад "Осенний поцелуй"

17 сентября 2016 года ООО «Крона-Банк» исполнилось 23 года. Специально к празднованию Дня Рождения Банка ООО "Крона-Банк" представил вклад «Осенний поцелуй». Депозит отличается повышенной ставкой 10,10% годовых. Сумма вклада от 5 000 рублей. Срок размещения 548 дней.

Особенностью вклада является возможность пополнения депозита первые 60 календарных дней со дня открытия вклада (включительно) без ограничения по сумме и регулярности денежных взносов. Условиями вклада не предусмотрено расходование вложенных средств, капитализация процентов. Выплата процентов будет произведена по окончании срока вклада, пролонгация договора не предусмотрена. В случае досрочного расторжения вклада проценты будут выплачены по ставке вклада «До востребования», действующей в Банке на день расторжения договора.

Действие предложения ограничено: вклад «Осенний поцелуй» можно оформить с 12 сентября по 31 октября 2016г. (включительно). Подробную информацию Вы сможете получить в любом офисе банка или на сайте в разделе Вклады.