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Клиенты Сбербанка совершили платежей более чем на 1,7 трлн. рублей в 2016 году

В 2016 году клиенты Сбербанка совершили платежей более чем на 1,7 трлн. рублей. За год этот показатель увеличился на 27%. Доля безналичных платежей выросла до 71% по сравнению с 55% в 2015 году. Второй год подряд платежные сервисы Сбербанка признаются лучшими в Центральной и Восточной Европе по версии Global Finance. О дальнейшем развитии платежного бизнеса банка и новых услугах рассказал старший управляющий директор платежей и переводов Сбербанка Игорь Мамонтов.

За первое полугодие 2016 года клиенты совершили около 300 млн. платежей за услуги ЖКХ и сотовой связи с помощью сервиса автоматической оплаты регулярных счетов Автоплатеж. В настоящее время хотя бы один Автоплатеж подключен к каждой 4-ой карте Сбербанка.

В августе 2016 года появилась возможность автоматического пополнения баланса транспортной карты «Стрелка» при его снижении до заданного значения. В настоящее время уже 54% поездок в подмосковном транспорте пассажиры совершают безналичным способом. Пополнить баланс транспортной карты в любом устройстве самообслуживания Сбербанка, в системе «Сбербанк Онлайн», а так же в мобильном приложении.

Благодаря технологии анализа супермассива данных, стал возможным запуск «Умного счета» - сервиса, который определяет услуги, регулярно оплачиваемые клиентом, и при появлении новых начислений отправляет СМС-уведомление. Сообщение содержит информацию об услуге, сумму счета и код, отправив который на номер 900, можно оплатить полученный счет. В августе этого года клиенты Сбербанка получили более 7 млн. счетов.

Игорь Мамонтов также рассказал о работе Сбербанка на рынке начислений за услуги ЖКХ и создании собственных расчетных центров. Отличительной особенностью РИЦ Сбербанка является новая функция прямого расщепления платежей – перечисление денег напрямую ресурсным организациям, минуя посредников в расчетах. Эта технология обеспечивает оперативное и полное поступление денежных средств на счета ресурсных компаний, что в свою очередь позволяет им инвестировать в развитие инфраструктуры и, как следствие, обеспечивать населению должное качество коммунальных услуг.

На данный момент РИЦы запущены в Астраханской, Белгородской, Вологодской, Кировской, Тульской, Иркутской, Орловской, Кемеровской, Калужской областях и в республике Марий Эл.

«С РИЦами мы выходим в те регионы, которые поддерживают технологические инновации, развивают цивилизованный рынок услуг в сфере ЖКХ и стремятся обеспечивать бесперебойную подачу ресурсов, своевременное обслуживание и модернизацию инфраструктуры, – отметил Игорь Мамонтов. – Клиенты-физические лица, благодаря новому подходу, получают уверенность в том, что оплачивают именно ту услугу, которые получили, и знают точно, что платеж дошел по назначению».

ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 20 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481.

Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.