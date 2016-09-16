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«АктивКапитал Банк» снижает ставки по ипотеке на 0,5%

С начала сентября «АктивКапитал Банк» снизил ставку на 0,5% по ипотечным программам для всех категорий клиентов во всех регионах присутствия.

Теперь в рамках дополнительной опции «Назначь свою ставку» (Ультра) кредит можно оформить по ставке от 11,5% годовых всем заемщикам, которые подтверждают доход справкой 2-НДФЛ, делают первоначальный взнос более 50% и оформляют комплексную страховку. Банк предоставляет кредиты как на покупку готовой квартиры, так и на этапе ее строительства.

Также кредит можно оформить на улучшение жилищных условий, на приобретение загородной жилой недвижимости, на погашение ранее выданного в другом банке кредита. Оформить кредит можно по одному документу. С полными условиями ипотечных программ можно ознакомиться здесь.