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Глава Росстата полагает, что повышение пенсионного возраста в РФ неизбежно

Глава Росстата Александр Суринов заявил, что повышение пенсионного возраста неизбежно, так как вскоре число пенсионеров в стране будет существенно превышать дееспособное население, которое будет не в состоянии содержать такое количество стариков.

Поспорить с господином Суриновым сложно, это действительно так. Дело в том, что количество пенсионеров постоянно растет. Их число увеличивается ежегодно в среднем на 400 тыс. человек. По данным министерства труда, каждый восьмой россиянин старше 65 лет, что составляет 13% от общей численности населения. Согласно международным критериям население страны считается старым, если доля людей в возрасте 65 лет и старше превышает 7%.

Таким образом, пребывающее число пенсионеров увеличивает нагрузку на бюджет. Несмотря на то, что власти обещают экономический рост и прогресс к 2025 году, прокормить своих стариков страна не сможет. С экономической точки зрения повышение пенсионного возраста позволит увеличить производительность труда и сдерживать рост расходов на пенсионные выплаты.

Анна Кокорева, замдиректора аналитического департамента Альпари