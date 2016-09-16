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В Ангарске пенсионерка перевела 100 тыс. рублей мошенникам

16 сентября 2016

85-летняя жительница Ангарска попалась на удочку телефонных мошенников и лишилась 100 тыс. рублей

Утром 15 августа в дежурную часть УМВД России по г. Ангарску поступило сообщение от 85-летней местной жительницы. На ее стационарный телефон позвонил незнакомец и представился сотрудником правоохранительных органов. Мужчина сообщил, что её внук совершил дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал человек. Во избежание уголовной ответственности, у пенсионерки «правоохранитель» попросил перевести 100 тысяч рублей. Пожилая женщина выполнила условие, передав деньги курьеру, пришедшему к ней домой. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области,  звонок был осуществлен из республики Бурятия.

По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (Мошенничество).


/ СИА /




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