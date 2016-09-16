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Новая школа в Усть-Уде может быть достроена к концу 2017 года, раньше срока, предусмотренного контрактом

Новая школа на 520 мест в поселке Усть-Уда может быть достроена к концу 2017 года, раньше срока, предусмотренного контрактом. Об этом заявил руководитель подрядной организации на совещании, которое провел Губернатор Иркутской области Сергей Левченко в ходе своей рабочей поездки в Усть-Удинский район.

Для того, чтобы выдержать срок, строителям уже сейчас необходимо начать демонтаж старого здания школы, которое стоит вплотную к стройке. Это позволит освободить землю для расширения строительной площадки и завести на нее нужную технику. Заместитель мэра района Владимир Тарасенко на совещании подтвердил, что у муниципалитета имеется возможность временно перенести учебный процесс в другие помещения.

Старой деревянной школе в апреле следующего года исполняется 55 лет. Сергей Левченко лично убедился, что она находится в аварийном состоянии. Строительство нового здания началось девять лет назад. Процесс неоднократно приостанавливался из-за отсутствия стабильного финансирования. В 2013 году государственный контракт с генподрядчиком ООО «Сельстрой» был расторгнут из-за низкого качества выполнения строительно-монтажных работ. Их объем составил всего 10% от предусмотренного проектом, и по результатам проведенного обследования основные несущие и ограждающие конструкции теперь нужно демонтировать.

В настоящее время объект включен в областную программу по развитию сельского хозяйства. Для возобновления строительства усть-удинской школы в текущем году в региональном бюджете заложено 117,4 млн рублей, из федеральной казны выделено 13,7 млн рублей. На следующие два года финансирование планируется в общем объеме около 313,8 млн рублей. Государственный контракт с подрядной организацией заключен в сентябре текущего года, в ближайшие дни строители готовы приступить к работам, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

– Мы будем содействовать тому, чтобы у подрядчика не было проблем с финансированием, с организацией строительного процесса. Главное, чтобы он смог выполнить взятые на себя обязательства, и в Усть-Уде наконец-то появилась современная школа, соответствующая статусу родины писателя Валентина Распутина, – подчеркнул Сергей Левченко.