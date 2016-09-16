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"Полагаем, что ЦБ снизит ключевую ставку до 10%"

Регулятор вернется к смягчению монетарной политики, полагают аналитики Промсвязьбанка. По их мнению, на заседании 16 сентября Банк России снизит ключевую ставку на 50 б.п. до 10% после сохранения ее на неизменном уровне 29 июля.

«Скорее всего, ЦБ в первую очередь будет руководствоваться внутренними факторами, учитывая отсутствие принципиальных изменений со стороны внешних рисков. Причем, главным аргументом в поддержку данного решения станет динамика инфляции, которая снизилась в годовом выражении до 6,9% по итогам августа. Текущий спрэд между ключевой ставкой и инфляцией в размере более 360 б.п. представляется нам избыточным даже с учетом рисков, создаваемых профицитом ликвидностив банковской системе. Кроме того, в пользу смягчения денежно-кредитной политики выступают: снижение инфляционных ожиданий у населения, замена индексаций пенсий разовой выплатой и относительная устойчивость курса рубля».

Александр Полютов, Роман Насонов, Промсвязьбанк