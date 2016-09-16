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Пеногазобетон вместо кирпича предложил использовать губернатор при строительстве детских садов в сельской местности

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко в ходе рабочей поездки посетил в поселке Балаганск детский сад № 1, построенный в деревянном варианте в 1961 году. По словам директора дошкольного учреждения Ольги Семеновой, ремонта в корпусах не было все 55 лет существования этих зданий. Косметический и аварийный ремонт делается силами работников детского сада и родителями. Как и два других дошкольных учреждения поселка, детсад № 1 переполнен: при мощности 70 мест его посещают 102 ребенка.

Мэр района Михаил Кибанов сообщил, что муниципалитет имеет согласованную проектно-сметную документацию на строительство детского сада на 110 мест. Объект предполагает кирпичное исполнение, сметная стоимость – более 92 млн рублей. Под строительство зарезервирован земельный участок.

Сергей Левченко, обсудив этот вопрос, предложил муниципалитету совместно с Правительством области, специалистами-строителями и Роспотребнадзором изучить возможность корректировки проекта: вместо кирпича использовать пеногазобетонные плиты, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

– Если это возможно, то проект будет более экономичным, процесс строительства ускорится не в ущерб качеству. Для Балаганска такой вариант актуален и с точки зрения логистики: пеногазобетонные блоки производят в соседнем Саянске, а кирпич нужно везти из Иркутска или Братска. В дальнейшем можно подумать о том, чтобы сделать такой проект универсальным для использования в сельской местности, – отметил Губернатор.