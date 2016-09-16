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Отопительный сезон в поселке Молодежный начнется своевременно

Тепло в жилые дома поселка Молодежный, корпуса и общежития Иркутского государственного аграрного университета имени А.А. Ежевского, объекты социальной сферы начнет поступать своевременно. Горячее водоснабжение в населенном пункте уже восстановлено. Об этом сообщил заместитель Председателя Правительства Иркутской области Руслан Болотов.

В ближайшие дни в котельную планируется завезти уголь, необходимый для начала отопительного сезона. Первые 70 тонн уже доставлены. Топливо по поручению Губернатора Иркутской области Сергея Левченко выделено Правительством Иркутской области из регионального аварийно-технического запаса, – отметил Руслан Болотов.

По данным министерства жилищной политики, энергетики и транспорта, до настоящего времени в котельной, которая ежегодно потребляет 14 тыс. т угля, отсутствовал запас топлива, а долги за ранее поставленный уголь превысили 23 млн. рублей.

Руководство вуза несколько лет не вело работу по пересмотру тарифов на тепловую энергию из-за чего финансовое положение организации, эксплуатирующей теплоисточник, только ухудшалось.

В начале года министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области настоятельно рекомендовало администрации ИрГАУ передать в муниципальную собственность коммунальную инфраструктуру, обслуживать которую вуз не в состоянии.

Сегодня проблему, связанную с эксплуатацией теплоисточника в пос. Молодежный, по поручению Губернатора региона Сергея Левченко, решают представители муниципальной, региональной власти и высшего учебного заведения на федеральном уровне, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.