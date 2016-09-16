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Иркутск - лидер по количеству поданных заявок на участие в стартап-акселераторе GenerationS

16 сентября 2016

Количество поданных заявок от иркутских инноваторов перешагнуло отметку 200. Всего крупнейший в России и Восточной Европе стартап-акселератор GenerationS, организованный РВК, собрал более 2000 проектов со всей России. Сбор заявок от предпринимателей продолжится до 15 октября.

На выход в финал GenerationS претендуют команды из более 100 городов России. Лидерами по количеству заявок на сегодняшний день стали Иркутск (209 заявок), Москва (186 заявок), Томск (163 заявки), Новосибирск (137 заявок) и Грозный (101 заявка).

В 2016 году наибольший интерес предпринимателей среди корпоративных треков GenerationS вызвали треки Creative Industries (новые медиа, городские решения, мода, дизайн, индустрия развлечений), LifeScience (новые лекарственные препараты, диагностические системы, цифровая медицина), TechNet (реализация умного производства и систем, аддитивные технологии) и AgroBioTech&Food (повышение эффективности сельского хозяйства, создание «новой пищи», биоконверсия).

Большинство участников GenerationS-2016 (44%) представляют проекты предпосевной стадии развития, еще 27% - проекты посевной стадии. Остальные заявки представлены зрелыми проектами на стадии прототипа, расширения и роста. До подачи заявок в GenerationS большинство команд прошли обучение в рамках региональных сессий практического консалтинга (РСПК), акселерационных программ и стартап-школ в регионах.

«Ежегодно больше 4000 технологических стартапов принимают участие в образовательных программах, конкурсах и премиях, организованных и поддержанных РВК. В этом году мы привозим региональный тур GenerationS в 30 городов России и стран ближнего зарубежья, поддерживаем больше 30 региональных программ по развитию стартапов и проводим интенсивы РСПК в не охваченных другими нашими активностями регионах. Мы делаем это для того, чтобы достучаться до каждого стартапа, каждого разработчика, независимо от географии проекта и его стадии. В рамках GenerationS в этом году мы выделили поток акселерации проектов предпосевной и посевной стадии, чтобы вывести их на новый уровень и уже в следующем году готовить к работе с корпорациями, — комментирует Гульнара Биккулова, заместитель генерального директора РВК и идеолог GenerationS. — До конца подачи заявок в главный стартап-акселератор страны остается ровно месяц, поэтому призываем всех предпринимателей, которые еще не успели зарегистрировать свои проекты на сайте GenerationS, сделать это до 15 октября».

GenerationS официально стартовал в июле 2016 года по восьми корпоративным трекам: Mining&Metals, AgroBioTech&Food, SmartCity, Сreative Industries, LifeScience, TechNet, Power&Еnergy, Finance&Banking Technologies. Среди партнеров GenerationS – крупнейшие российские компании, лидеры в своей отрасли: Московская Биржа, Райффайзенбанк, ГК «Мортон» и «Русское техническое общество», QIWI, Биофармацевтический кластер «Северный», ОАО «Красцветмет», «АЛРОСА», ГК «ЭФКО», компания «Шер Остон», ОАО «Иркутская электросетевая компания», ПАО «НПО «Сатурн». Сотрудники корпораций примут непосредственное участие в отборе, экспертизе и акселерации стартапов-участников GenerationS.

Глобальным партнером GenerationS-2016 выступает Vilnius Tech Park (Литва), который окажет участникам акселератора поддержку по выведению проектов на международные рынки. Партнер по развитию Фонд содействия инновациям выделит лучшим проектам GenerationS гранты в рамках программ УМНИК и СТАРТ. В качестве партнеров к GenerationS-2016 также присоединились Открытый университет Сколково (ОтУС), Кинокомпания Амедиа, АК «АЛРОСА», ПАО «Ростелеком», ВТБ24, БКС.

Зарегистрироваться на мероприятия регионального тура GenerationS можно в календаре на сайте акселератора http://generation-startup.ru/news/events/. Чтобы подать заявку на участие в GenerationS, необходимо до 15 октября пройти процедуру регистрации по ссылке: http://generation-startup.ru/register/.


/ СИА /




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