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Дорога между Иркутском и Иркутским районом отремонтирована в рамках частно-муниципального партнёрства

Дорога на улице Центральная, которая является границей между Иркутском и Иркутским районом отремонтирована в рамках частно-муниципального партнёрства.

План застройки жилого квартала включал ремонт прилегающей дороги и благоустройство территории. В этом году проведен первый этап работ, выполнено двуслойное покрытие асфальтобетоном участка около 400 метров и сформированы тротуары. В 2017 году планируется реконструировать оставшийся гравийный участок улицы Центральная. Отремонтированную дорогу осмотрели мэр Иркутска Дмитрий Бердников, мэр Иркутского района Леонид Фролов и представители компании застройщика, сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.

- Ремонт улицы Центральная показательный пример трехстороннего сотрудничества, здесь создана инфраструктура без нагрузки на бюджеты Иркутска и Иркутского района, - подчеркнул Дмитрий Бердников.

Как отметил генеральный директор компании застройщика Михаил Сигал, создание собственной инфраструктуры в жилом комплексе является приоритетным. На территории жилого квартала функционирует детский сад, планируется создание опорного участкового пункта полиции, амбулаторного центра, физкультурного зала, а также культурно-досугового центра для детей и подростков.

- Эта дорога для нас важный объект, она объединяет жилой квартал и микрорайон Первомайский. Ее реконструкция будет продолжена. Благодаря трехстороннему взаимодействию создаются комфортные и безопасные условия для жителей, –подчеркнула глава Свердловского округа Иркутска Светлана Колотовкина.