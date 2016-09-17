Новости

В день выборов для иркутян будут организованы дополнительные маршруты

18 сентября в день проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания Иркутской области второго созыва по одномандатному избирательному округу № 2 и дополнительных выборов депутата Думы города Иркутска шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 22 для удобства избирателей будут организованы следующие дополнительные автобусные маршруты, Об этом сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.

Октябрьский округ:

Маршрут «ул. Урожайная – ул. Дорожная». Движение автобуса будет осуществляться от остановки «Копай» (ул. Урожайная, 10 около магазина «Продукты») по улицам Урожайная, Дорожная до конечной остановки автобусного маршрута № 98 (ул. Дорожная, 51). На ул.Дорожная предусмотрены остановки: «Педагогический колледж» (ул.Дорожная,4), «Школа № 20» (ул.Дорожная, 31). Ввремя работы на маршруте с 8.00 до 20.00ч., обеды с 11.00 до 12.00ч. и с 16.00 до 17.00ч.

Свердловский округ

Маршрут «мкр. Ершовский – ул. Багратиона». Движение автобуса будет осуществляться от остановки «Институт времени», расположенной напротив мкр. Ершовский, по улицам Якоби, Аносова, Багратиона до остановки «Магазин «Лучик». Время работы на маршруте с 8.00 до 20.00ч., обеды с 11.00 до 12.00ч. и с 16.00 до 17.00ч.

Правобережный округ

Маршрут «мкр. Славный – ул. Ленская». Движение автобуса будет осуществляться из мкр. Славный по Плишкинскому тракту, улицам Карпинская, Ленская. Остановка «Технический колледж» будет организована на ул.Ленская у дома № 153а .

Время работы с 10.00 до 17.00ч., отправление из мкр.Славный – 10.00, 12.00, 14.00, 16.00ч.; отправление от остановки «Технический колледж» (ул. Ленская) – 10.30, 12.30, 14.30, 16.30ч.

Ленинский округ

Движение муниципального автобуса по маршруту № 62 «Н.Ленино – пос. Вересовка» будет осуществляться по воскресному расписанию. Время работы на маршруте установлено с 6.45 до 19.33ч., расписанием предусмотрено два обеда – с 10.30 до 12.07ч., с 14.30 до 15.25ч.

Автор:Пресс-служба администрации города Иркутска