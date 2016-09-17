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В субботу на территории Теплых озер в Иркутске пройдет экологический субботник

Коллектив администрации Свердловского округа присоединится к волонтерской инициативе сотрудников Иркутского филиала ООО «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг», которые вместе со своими близкими и друзьями организуют экологический субботник на берегу Ангары, сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.

17 сентября участники мероприятия приведут в порядок участок берега, отделяющий Ангару от Теплых озер. Это популярное место летнего отдыха многих жителей и гостей г. Иркутска.

– Наши сотрудники решили поддержать эту акцию в рамках осеннего цикла мероприятий, посвященных 355-летию Иркутска, и своим примером подвигнуть горожан к более ответственному отношению к природе и соблюдению правил поведения в местах отдыха , - подчеркнула глава Свердловского округа Светлана Колотовкина.