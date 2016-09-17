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Поток туристов из Республики Корея в Иркутск и на озеро Байкал увеличился в последнее время

Представительная делегация из корейского города Каннынво главе с мэром господином Чве Менг Хи прибыла в Иркутск для укрепления и расширения культурно-экономических связей. С членами делегации встретился мэр Иркутска Дмитрий Бердников.

Приветствуя гостей, глава города отметил, что в последние годы увеличивается поток туристов из Республики Корея в Иркутск и на озеро Байкал.

По его мнению, этому способствует вступившее в действие в 2014 году соглашение о безвизовом режиме между Российской Федерацией и Республикой Корея, наличие прямого авиарейса между Иркутском и Сеулом, а также совместные усилия администраций двух городов по информированию своих соотечественников о городах побратимах.

Г-н Чве Менг Хи отметил, что с момента подписания соглашения о сотрудничестве в 2011 году между городами сложились дружеские отношения за счет обмена школьников, студентов, творческих коллективов.

– Иркутск очень сильно изменился с тех пор, когда я посещал его в последний раз, – отметил мэр Каннына. – Нас очень впечатлили произошедшие преобразования. Каннын готовится принять в 2018 году ледовые виды спорта Зимних Олимпийских игр, и мы бы хотели использовать ваш опыт в градостроительной политике.

В завершении встречи Дмитрий Бердников показал корейским гостям аллею городов побратимов и установленный на ней знак города Каннын, сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.