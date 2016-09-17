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Несмотря на выборы, на следующей неделе курс рубля по-прежнему будет торговаться между отметками 63-66 за доллар и 72-74 за евро

Пятничная торговая сессия на бирже ММВБ проходит достаточно спокойно. Вышедшие менее часа назад данные от Центробанка России относительно понижения кредитной ставки до 10% с 10,5%, практически не повлияли на изменения курса доллара.



Торговля несколько последних недель по-прежнему проходит около уровня 65 рублей за доллар, вводя в ступор многих экспертов. Кто-то связывает наблюдаемую в последнее время силу рубля с предстоящими выборами в ГД РФ, а кто-то - со структурными изменениями в экономике России.



Оба взгляда на ситуацию имеют право на жизнь. Нулевая инфляция, высокая ставка рефинансирования, а также недавно зафиксированный приток капитала в РФ продолжают оказывать поддержку рублю. Перечисленные факторы никуда так просто не пропадут, и если ситуация на нефтяном рынке останется такой же, как и сейчас, то никаких серьёзных движений по доллару вверх уж точно ждать не стоит.



В уме также нужно держать вероятный секвестр бюджета, который обязательно будет проведён в случае ухудшения обстановки в экономике. Пока же, опираясь на выходящую в последнее время статистику, можно сказать, что такие ожидания вряд ли подтвердятся. Бюджет в августе поддержали средствами из резервного фонда, тем самым сохранив дефицит в заранее обозначенных рамках.

Я считаю, что на следующей неделе, несмотря на прошедшие выборы в ГД РФ, курс рубля по-прежнему будет торговаться между отметками 63-66 за доллар и 72-74 за евро, при этом серьёзных движений с ярко выраженным

направлением не ожидается.



Сергей Душечкин, финансовый эксперт АНАЛИТИКА Онлайн

