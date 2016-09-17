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Рустам Минниханов и Дмитрий Ананьев подписали соглашение о сотрудничестве между Республикой Татарстан и ПАО «Промсвязьбанк»

В пятницу 16 сентября председатель правления ПАО «Промсвязьбанк» Дмитрий Ананьев и президент республики Татарстан Рустам Минниханов провели рабочую встречу с участием президента общероссийской общественной организацией малого и среднего бизнеса – «ОПОРА РОССИИ» Александра Калинина.



В ходе встречи, состоявшейся в Доме Правительства РТ, подписано Соглашение о сотрудничестве между ПАО «Промсвязьбанк» и Республикой Татарстан.



Соглашение предусматривает взаимодействие сторон по вопросам развития малого и среднего бизнеса, а также по реализации программ развития экспорта в Республике Татарстан.



Дмитрий Ананьев отметил, что руководство и сотрудники банка будут прикладывать все усилия, чтобы занимать достойное место среди банков, работающих на территории республики.



«Наша стратегия – стать лучшим частным банком страны как для юридических лиц, так и для частных клиентов. Для этого мы фокусируемся на прорывных решениях в дистанционных каналах обслуживания. Наши клиенты уже сейчас имеют доступ к передовому онлайн-банкингу. По результатам ежегодного исследования эффективности российских сервисов интернет-банкинга для физических лиц Internet Banking Rank 2016, аналитическое агентство Markswebb Rank & Report присвоило новому интернет-банку Промсвязьбанка первое место, - сообщил Дмитрий Ананьев.



В свою очередь, президент «Опоры России» Александр Калинин также отметил вклад Промсвязьбанка в развитие экономики: «Промсвязьбанк предлагает реальному сектору такие сервисы и продукты, которые способствуют развитию рынка в масштабах страны».