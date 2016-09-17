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Школы Иркутского района получили семь автобусов

Общеобразовательные организаций Иркутского района сегодня получили семь школьных автобусов. Участие в церемонии передачи ключей от автомобилей приняли заместитель Председателя Правительства Иркутской области Валентина Вобликова и министр образования региона Валентина Перегудова. Автобусы поставлены за счет средств федерального бюджета.

Валентина Вобликова сообщила, что более пяти лет на территории Иркутской области реализуются проекты, направленные на обеспечение автотранспортом общеобразовательных организаций, осуществляющих доставку школьников из малонаселенных пунктов в базовые школы. За это время в школы было направлено 364 единицы транспорта на общую сумму 452 млн. рублей. В регионе 379 сельских и городских школ осуществляют ежедневную организованную доставку к месту обучения 18 тысяч школьников из 849 сел и деревень.

– Более 500 детей, проживающих в отдаленных малонаселенных пунктах, получат возможность ежедневно, в комфортных условиях, приезжать в школы, получать знания, а также принимать участие в районных и областных олимпиадах, конкурсах, спортивных мероприятиях. Программа обеспечения образовательных организаций транспортом создает условия для развития сельских школ области и получения детьми качественного образования, – подчеркнула Валентина Вобликова.

По словам Валентины Перегудовой, в 2016 году 13 муниципальным образованиям Иркутской области будет предоставлена субсидия из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств на приобретение 17 школьных автобусов для обеспечения безопасности школьных перевозок.

Ключи от школьных автобусов получили: Пивоварская, Кудинская, Максимовская, Марковская, Уриковская, Хомутовская и Ширяевская средние общеобразовательные школы, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.