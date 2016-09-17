Новости

«Ростелеком» подготовил телекоммуникационную инфраструктуру к выборам

В рамках организации и проведения единого дня голосования 18 сентября 2016 года «Ростелеком» на территории Иркутской области предоставил каналы связи с высокой степенью защиты для развертывания государственной автоматизированной системы «Выборы» в 45 территориальных избирательных комиссиях.

Всего из 1886 территориальных и участковых избиркомов были телефонизированы 1118. Работы по оставшимся 768 участкам провели другие операторы связи. Для бесперебойной работы стационарной телефонной связи проведен большой объем работ: распараллелено 586 точек доступа к проводной телефонной сети, а также выделены дополнительные телефонные номера в помещениях для голосования, под которые временно задействованы общеобразовательные учреждения, сельские советы и клубы, районные больницы, санатории, фельдшерско- акушерские пункты (ФАП) и др. В каждой из 45 ТИК подготовлены средства и каналы связи для ГАС «Выборы», с помощью которой информация о ходе голосования и количестве проголосовавших в реальном времени будет передаваться в областную избирательную комиссию.

«Инфраструктура связи была готова к проведению единого дня голосования еще в конце июня. Хочу отметить, что «Ростелеком» и вне выборов обеспечивает постоянный доступ к ГАС «Выборы». И каждый раз избиркомы всех уровней используют в своей работе стационарную телефонную связь, потому что она по-прежнему является надежным средством передачи голосовой информации, не зависит от погодных условий, застроек, перепадов и отключений электроэнергии и прочих помех», - сообщил директор Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Тиман.

В период проведения выборов специалисты «Ростелекома» будут работать в режиме повышенной готовности и контроля.

В каждом линейно-техническом цехе Иркутского филиала компании сформированы аварийно-восстановительные бригады, которые при поступлении сигнала о неисправности готовы будут выехать на место. В период проведения выборов они будут работать в круглосуточном режиме. В компании действует единый телефон дежурно-диспетчерской службы. Для работы ГАС «Выборы» организовано круглосуточное дежурство на рабочих местах администраторов сети.

В дни выборов на объектах связи «Ростелекома» будет также усилена охрана на случай несанкционированного доступа.