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Банк «Восточный» получил совокупный доход в размере 1,5 млрд рублей

ПАО КБ «Восточный» подвел итоги деятельности в 1 полугодии 2016 года. Согласно международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) совокупный доход банка составил 1,5 млрд рублей. Собственный капитал на 30 июня 2016 года составил 14,1 млрд рублей, увеличившись на 47% по сравнению с показателем на 01 января 2016. Уровень просроченной задолженности 90+ снизился почти вдвое за первое полугодие 2016 года и составил 17% благодаря эффективной политике управления риском и программам помощи заемщикам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

В первом полугодии банк «Восточный» активно развивал свой бизнес. Так, было открыто 155 новых точек продаж в 125 населенных пунктах 57 регионов России. Были значительно усовершенствованы главные электронные каналы обслуживания: корпоративный сайт, интернет- и мобильный банк. Из них наибольший прирост клиентов демонстрирует мобильный банк – до 20% в месяц.

Что касается продуктовой линейки, то количество выданных кредитов под залог увеличилось более чем в 7 раз, а общая сумма выдач – в 4,5 раза, достигнув 1,6 млрд рублей.

Банк существенно увеличил активность на финансовых рынках, нарастив портфель ценных бумаг до 60 млрд рублей. Результатом этого стало увеличение чистой прибыли от данного направления до 4 млрд рублей в первом полугодии. Также значительная прибыль была получена от операций с иностранной валютой.

В июне 2016 г. банк успешно провел дополнительную эмиссию акций, получив в капитал 3 млрд рублей, которые будут направлены на дальнейшее расширение бизнеса. Сохраняя приоритетным кредитование физических лиц, «Восточный» будет усиливать работу с компаниями малого и среднего бизнеса, в частности, расчетно-кассовое обслуживание, корпоративное кредитование, предоставление банковских гарантий для участников рынка государственных закупок. Существенное внимание будет уделяться субъектам МСБ Дальнего Востока и Восточной Сибири.

Председатель Правления банка «Восточный» Алексей Кордичев отметил: «Руководство банка довольно итогами 1 полугодия. «Восточный» не только получил прибыль и существенно улучшил качество кредитного портфеля, но и вывел на рынок ряд интересных продуктов, в частности, кредитную карту «Молодежная» икредит на покупку автомобилей с пробегом. Так, за отчетный период объем выданных потребительских кредитов (кредиты наличными и кредитные карты) увеличился почти в два раза до 20,9 млрд рублей по сравнению с 1 полугодием 2015 г. Данная позитивная динамика позволяет говорить о том, что по итогам 2016 года банк также покажет положительный финансовый результат».