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Ежемесячно Сбербанк выпускает более двух тысяч кредитных карт для населения Бурятии

За текущий год общий портфель кредитных карт Бурятского отделения Сбербанка увеличился почти на 10%. Сегодня банком эмитировано свыше 130 тысяч карт данного вида, при этом ежемесячно для населения республики банк выпускает более 2 тысяч карт.

«Кредитная карта выполняет функцию дополнительного кошелька,­ – рассказала начальник управления прямых продаж Бурятского отделения Сбербанка Ольга Хингелова. – С ее помощью можно оплачивать крупные покупки, расходы на отдых и многое другое. При этом владелец карты имеет возможность использовать кредитные средства многократно».

По данным картам предусмотрен льготный период 50 дней, в течение которого на полученный безналичный кредит проценты не начисляются. Оформить и получить кредитную карту можно, подав онлайн-заявку на сайте и заявление в офисах Сбербанка, а также через персонального менеджера, закрепленного за каждым предприятием.