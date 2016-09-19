В Иркутске явка избирателей составила чуть более 25% - предварительные данные

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В Иркутске явка избирателей составила чуть более 25% - предварительные данные19 сентября 2016
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19 сентября 2016
По данным избирательной комиссии Иркутской области на 18.00, наибольшую активность избиратели продемонстрировали в Ольхонском (56,53%), Баяндаевском (49,71%), Черемховском районах (44,22%).
Самая низкая явка избирателей зафиксирована в Бодайбинской (22,0%) и Усть-Кутской ЦИК (22,44%).
В Иркутске активность избирателей была чуть выше 25%.
Материалы сюжета "Выборы 2016. Иркутская область":