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В Иркутске явка избирателей составила чуть более 25% - предварительные данные

Читайте также: Предварительные итоги выборов-2016 в Госдуму в Иркутской области: "ЕР" - 37%, КПРФ - 25%, ЛДПР- 17% 19 сентября 2016 "ЕР" может рассчитывать на увеличение фракции в Госдуме седьмого созыва 19 сентября 2016 По данным избирательной комиссии Иркутской области на 18.00, наибольшую активность избиратели продемонстрировали в Ольхонском (56,53%), Баяндаевском (49,71%), Черемховском районах (44,22%). Самая низкая явка избирателей зафиксирована в Бодайбинской (22,0%) и Усть-Кутской ЦИК (22,44%). В Иркутске активность избирателей была чуть выше 25%.

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Читайте также: Предварительные итоги выборов-2016 в Госдуму в Иркутской области: "ЕР" - 37%, КПРФ - 25%, ЛДПР- 17% 19 сентября...



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