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Предварительные итоги выборов-2016 в Госдуму в Иркутской области: "ЕР" - 37%, КПРФ - 25%, ЛДПР- 17%19 сентября 2016
В Иркутской области на выборах депутатов Государственной Думы лидирует «Единая Россия» - 38%, КПРФ – 25%, ЛДПР – 17%, «Справедливая Россия» - 5%.
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По данным избирательной комиссии Иркутской области предварительные данные итоги выборов депутатов Государственной Думы таковы:
- ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА" - 1,40%
- Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ - 3,14%
- Политическая партия "Российская партия пенсионеров за справедливость" – 1,99%
- Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" – 38,18%
- Политическая партия "Российская экологическая партия "Зеленые" – 0,90%
- Политическая партия "Гражданская Платформа" – 0,30%
- Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России – 17,37%
- Политическая партия "Партия народной свободы" (ПАРНАС) – 0,86%
- Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ РОСТА" – 1,26%
- Общественная организация Всероссийская политическая партия "Гражданская Сила" – 0,14%
- Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" – 1,38%
- Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" – 25,03%
- Политическая партия "ПАТРИОТЫ РОССИИ" – 0,48%
- Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 5,42%
Материалы сюжета "Выборы 2016. Иркутская область":