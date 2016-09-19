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Сергей Левченко принял участие в голосовании на выборах депутатов Государственной Думы

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко принял участие в голосовании на выборах депутатов Государственной Думы ФС РФ VII созыва. Глава региона проголосовал на избирательном участке №132 в городе Ангарске.

- Надеюсь, что регион покажет хорошую явку. В течение дня я буду ездить по избирательным участкам в Иркутске и Ангарске, встречаться с иностранными наблюдателями, следить за тем, чтобы не было нарушений, - сказал Сергей Левченко.

Напомним, 18 сентября в Иркутской области выбирают четырех депутатов Госдумы по одномандатным округам, двух депутатов Законодательного Собрания по округам № 2 и 16, также в этот день в 23 муниципалитетах пройдут 74 муниципальные кампании.