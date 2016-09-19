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Почему рубль проигнорировал решение ЦБ РФ?

Банк России в пятницу понизил ключевую процентную ставку рефинансирования, а курс рубля данный факт проигнорировал. Странно, не правда ли?

В пятницу на заседании совета директоров Банка России было принято решение понизить ключевую процентную ставку на 0.5 б.п. до 10%. Данное решение обусловлено в первую очередь замедлением темпа роста инфляции и

снижением инфляционных ожиданий. Большинство аналитиков прогнозировали такое развитие событий, так как в последние 3 недели инфляция оставалась практически на нуле, но неужели это уже было учтено в котировках? Почему же в развитых странах курс национальной валюты моментально реагирует на снижение ставки, а рубль этот факт оставил без внимания?

В пятницу вечером на торгах ММВБ курс доллара составляет 65 рублей, курс евро снизился до 72 рублей 70 копеек, индекс ММВБ снизился до 1993 пунктов, а котировки нефти марки Brent опустились к 45.70$ за баррель.

Центральный Банк России принял решение отпустить курс руля в свободное плавание еще пару лет назад. Но в отличие от курсообразования валют развитых стран, рубль все-таки иногда искусственно сдерживают от падения, либо же наоборот, толкают вниз. Из самых свежих примеров помнятся недавние вербальные интервенции президента, когда он заявил, что беспокоится о чрезмерно укрепившемся курсе рубля, и попросил правительство подумать о том, что можно с этим сделать. Тогда правительству даже делать ничего не пришлось, хватило этих слов. Еще неплохо вспомнить слова Путина двухлетней давности о том, что спекулянты получат по рукам.

Действительно, после этого в ближайшие пару месяцев Банк России играл на бирже на укрепление рубля. Так вот и сейчас мы считаем, что курс держат на текущих значениях искусственно. Если бы не было таких реальных примеров в недавнем прошлом, наше мнение было бы иным. А тут, именно в преддверии выборов в государственную думу, рубль вдруг перестал реагировать практически на все потенциальные драйверы. Падение цен на нефть на 5% за неделю, рост американского доллара на международном валютном рынке практически ко всем мировым валютам, изменение процентной ставки ЦБ РФ – все эти факторы были проигнорированы.

Мы считаем, что уже со следующей недели, после выборов в госдуму РФ, рубль начнет наверстывать отставание и подешевеет и к доллару, и к евро. Правда, если итоги заседания ФРС на следующей неделе окажут сильное давление на стоимость американского доллара, то рубль сможет задержаться в районе 65 еще на неделю, до алжирской встречи экспортеров нефти. А дальше все будет зависеть от ОПЕК.

Глеб Задоя, руководитель департамента аналитики АНАЛИТИКА Онлайн